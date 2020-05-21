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Аграрная сфера

КЛАСТЕР — ДЕЛО ВЫГОДНОЕ

Без фруктов и овощей не оставим — заверяют земледельцы Элликкалинского района, которые в эти непростые для всей страны дни, заняты любимым делом.

Три проекта будут реализованы плодоовощным кластером, площадь которого более 1, 7 тысячи гектаров. Часть угодий — 563 гектара предприятие передало 80 с лишним фермерским хозяйствам района. Производители ведут переговоры о поставке продукции на внешний рынок, в целом на экспорт ее планируется отправить свыше 260 тонн.

Надеются на добрый урожай и в ООО "Элликкала саховати" — почти 400 га современного кластера занимают сады, 50 гектаров из них выделено под интенсивное выращивание яблонь, еще 500 га кластера занимают плантации винограда.

В этом году в "Элликкала саховати" планируют вырастить свыше 7 тысяч тонн овощей и фруктов, бахчевых и бобовых культур, большая часть которых — для внутреннего рынка. На переработку отправят 2000 тонн, более 700 тонн — на экспорт.

Вырастить дыни в саду рядом с картофелем, а арбузы в виноградниках под пленкой? Вполне возможно! Такой метод в обществе с ограниченной ответственностью "Бостон Агросаноат Трейд" уже используют и предлагают взять его на вооружение другим кластерным предприятиям. Выгодным обещает быть и сотрудничество с 38 фермерскими хозяйствами, с которыми "Бостон Агросаноат Трейд" заключены договора о выращивании сельхозпродукции. На 82 гектарах фермеры разместили помидоры, картофель и лук, на 27 - бобовые культуры.

А. Аминова