Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:57:20, 21.05.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

КЛАСТЕР — ДЕЛО ВЫГОДНОЕ

Без фруктов и овощей не оставим — заверяют земледельцы  Элликкалинского  района, которые в эти непростые для всей страны дни, заняты  любимым делом.

Три проекта будут  реализованы плодоовощным кластером, площадь которого более 1, 7 тысячи гектаров. Часть угодий — 563 гектара  предприятие передало 80 с лишним  фермерским хозяйствам района. Производители ведут переговоры о поставке продукции на внешний рынок, в целом на экспорт  ее планируется отправить свыше 260 тонн.

Надеются на добрый урожай   и в ООО "Элликкала саховати" — почти 400 га современного кластера занимают сады, 50 гектаров  из них выделено под интенсивное выращивание яблонь, еще 500 га кластера занимают плантации винограда.   

В этом году в "Элликкала саховати"  планируют  вырастить свыше 7 тысяч тонн овощей и фруктов, бахчевых и бобовых культур, большая  часть которых — для внутреннего рынка. На переработку отправят 2000 тонн, более 700 тонн — на экспорт.

Вырастить дыни в саду рядом с картофелем, а  арбузы в виноградниках под пленкой? Вполне возможно! Такой метод  в  обществе с ограниченной ответственностью "Бостон Агросаноат Трейд" уже используют и предлагают взять его на вооружение другим кластерным предприятиям. Выгодным обещает быть и сотрудничество с 38 фермерскими хозяйствами, с которыми "Бостон Агросаноат Трейд" заключены договора о выращивании сельхозпродукции. На 82  гектарах фермеры разместили помидоры, картофель и лук, на 27 - бобовые культуры.

А. Аминова

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