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Аграрная сфера

ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Вспышка коронавируса COVID-19 внесла коррективы в экономическую жизнь всех стран мира, которые переживают нелегкие времена. Однако есть отрасли, которые не могут взять паузу, одна из них — сельское хозяйство.

В Концепции развития водного хозяйства на 2020-2030 гг. поставлены задачи по дальнейшему улучшению водохозяйственной инфраструктуры, определены приоритетные направления отрасли, среди которых расширение масштабов применения водосберегающих технологий, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, в т.ч. насосных станций, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, внедрение рыночных принципов и механизмов государственно-частного партнерства и информационно-коммуникационных технологий. О том, как выполняются поставленные задачи нашей газете рассказывает министр водного хозяйства Республики Каракалпакстан Ж.УЗАКОВ:

— Ранняя весна внесла свои изменения. Посевной сезон в нынешнем году начался раньше обычного, к тому же сопровождался карантином, ограничивающим деятельность многих структур. Насколько были готовы все организации системы водного хозяйства были к сельхозсезону. Какова готовность ирригационных и мелиоративных объектов?

— К новому сельхозсезону мы провели строительные работы и реконструкцию на 20 мелиоративных объектах в разных районах протяженностью 121,2 км, а также ремонтно-восстановительные работы общей протяженностью 1420,7 км. Все это позволило улучшить мелиоративное состояние 46,6 тысячи га земель.

Подобная работа ведется и на ирригационных объектах. Так, построено и реконструировано 67,1 км ирригационных систем разного назначения, что улучшило состояние водообеспечения и водоснабжения.

Еще одна задача - это автоматизация системы контроля и учета воды на сооружениях и гидроузлах водного хозяйства путем внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в процесс управления ими. Эта работа уже начата. Такое оборудование установлено в головной части магистрального канала Куаныш-Жарма за счет грантовых средств KOICA. В этом году мы планируем оснастить таким оборудованием еще 7 сооружений на каналах Дустлик, Суенли, Анасай, Кокузяк и других. Это оборудование позволит измерять точный забор воды и данные с оборудования в онлайн-режиме можно будет просматривать в любой момент. Благодаря такому оборудованию мы будем знать точный расход воды.

— Условия нашей республики требуют устойчивого состояния мелиоративной системы...

— Да, это так. Поливное земледелие, которое распространено в нашей стране, требует проведения регулярных мелиоративных работ. В нашем регионе в связи с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями и, как все знают, высыханием Аральского моря, эта проблема актуальна. Президентом поставлена задача по сокращению доли площадей засоленных земель по стране до 45 процентов за счет проведения ряда необходимых мероприятий. По республике сотрудниками Мелиоративной экспедиции проводится регулярное изучение состояния почв. А это 510,3 тысячи гектаров орошаемых земель республики. Берутся пробы для определения состава почвы и содержания элементов в почве. На сегодняшний день по республике имеется около 150 тысяч незасоленных, свыше 157 тысяч слабозасоленных, 180 тысяч среднезасоленных почв, остальное — сильнозасоленные почвы. Знание этих данных необходимо для проведения мелиоративных работ, так как накапливаемые соли в почве после сбора урожая необходимо снизить до минимума для посева новых культур. На почвы с более высоким содержанием соли требуются больше водных ресурсов. Важную роль для проведения промывных работ играет состояние мелиоративных систем, отсюда и пристальное внимание к ним.

— Ожидание будущего урожая, в том числе не только хлопчатника, пшеницы, но и риса, с самыми большими посевными площадями в Каракалпакстане, мы связываем всегда с наличием воды. Каковы прогнозы по поступлению воды на нынешний год?

— Главным источником воды для Каракалпакстана является река Амударья. Водозабор осуществляется лимитированно из Туямуюнского водохранилища. К примеру, в прошлом году лимит воды составил 6,476 млрд. кубометров. Это расходы на орошение и мелиорацию, для нужд населения, энергетику, производство, рыбное хозяйство и другое. Фактически забор воды в прошлом году составил 6, 419 млрд. кубометров воды и большая часть воды идет на нужды сельского хозяйства. На орошение, к примеру, ушло 6, 248 млрд.кубометров воды.

В этом году нам выделен лимит водных ресурсов в объеме более 5 млрд.кубометров. Однако мы ожидаем дефицит воды в объеме 727 млн. кубометров воды. Из них мы будем использовать на орошение 4,846 млрд.кубометров, на энергетику — 16,8 млн.кубометров воды, на производство — 3,2 млн.кубометров , на коммунальное хозяйство — 73 млн. кубометров, на рыбное хозяйство — 75 млн. кубометров и остальное — на другие нужды. Нехватку водных ресурсов намечается компенсировать за счет водосберегающих технологий (145 млн. кубометров), за счет размещения культур, не требующих большого количества воды, а также за счет проведения ирригационных мероприятий, позволяющих экономить воду. Надеемся, что это не скажется на посеве риса и на его урожае.

— По Узбекистану начата работа по внедрению водосберегающих технологий. Что сделано в последние годы в этом направлении?

— Внедрение водосберегающих технологий — это требование времени, ведь в последние годы все чаще озвучиваются прогнозы о дефиците воды в Центральной Азии, мы же являемся слабым звеном в системе водообеспечения. Руководством к действию для нас являются нормативные документы, определяющие задачи по водосбережению. Один из последних — Постановление Президента страны "О неотложных мерах по созданию благоприятных условий для широкого использования технологии капельного орошения при производстве хлопка-сырца" от 27 декабря 2018 года.

В Каракалпакстане внедрено капельное орошение на посевах хлопчатника, в частности по итогам 2019 года капельное орошение было использовано в 26 фермерских хозяйствах на 366 га. Для заинтересованности фермеров в использовании водосберегающих технологий государством предусмотрены субсидии в размере 8 млн. сумов за каждый гектар использования водосберегающих технологий. Помимо капельного орошения на 1200 га были внедрены методы полива при помощи гибких шлангов и на 250 га использовалось орошение по бороздам с использованием экранированной полиэтиленовой пленки.

— Расскажите о некоторых результатах внедрения капельного орошения на полях хлопчатника в прошлом сельхозсезоне и как они сказались на урожае.

— В результате внедрения данной технологии на полях хлопчатника в прошлом сезоне было сэкономлено 50-60 процентов поливной воды от намеченного объема. Экономия горюче-смазочных материалов составила 30-40 процентов, минеральных удобрений — 35-40 процентов. Нужно отметить, что урожайность на этих полях была выше средней на 7-10 центнеров с каждого гектара и это неплохое начало.

— В этом году эту работу на полях хлопчатника продолжите?

— Да, эта работа продолжается, и не только на полях хлопчатника. Самые большие посевные площади у нас в регионе — под хлопчатником, которые массово орошаются традиционным методом, когда производится подача воды из каналов на поля. При таком поливе происходит инфильтрация воды, т.е. нерационально используются водные ресурсы. Мы уже выше приводили данные по забору воды в год, которые расходуются на сельское хозяйство, в том числе и на орошение. Наша задача — сэкономить воду и это возможно. Начатое внедрение водосберегающих технологий в Каракалпакстане будет продолжено. Для стимулирования фермеров руководством страны приняты меры по поддержке тех сельхозпроизводителей, которые будут внедрять водосберегающие технологии. Постановление Президента страны "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 25 октября 2019 года в Каракалпакстане будет внедрено на 900 га капельное орошение. Еще на 100 га хлопчатника будет использоваться пульсарный (дискретный) метод полива, на 3,3 тысячи гектарах — с помощью гибких шлангов и на 300 га — с использованием экранированной пленки. Важно, что государством предусмотрены субсидии для тех, кто будет внедрять водосберегающие технологии. А со следующего года насосные станции хозяйств, если они не будут использовать водосберегающие технологии, государством прекращаются выплаты субсидий на электроэнергию. Поэтому, фермерам необходимо уже сегодня задуматься о переходе на водосберегающие технологии.

Беседу вела И.ПЕТРУШИНА.