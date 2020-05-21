Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

Тренировки в режиме — онлайн

Воспитанники Каракалпакской республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастическим видам спорта, оставаясь дома, продолжают готовиться к будущим турнирам.

В том, что многие ребята примут в них участие, наставники даже не сомневаются — им есть, на кого возлагать самые большие надежды. Одна из них — мастер спорта по художественной гимнастике Наргиза Джуманиязова, не пропускающая ни одного онлайн — занятия со своим тренером Гульбахор Бабаджановой, строго следящей за тем, чтобы юная спортсменка оттачивала свое мастерство. Для занятий родители выделили Наргизе самую просторную комнату в доме, временно заменяющую спортивный зал. Теперь они знают, как нелегко дается каждое восхождение на пьедестал, и гордятся своей хрупкой, но такой сильной духом дочерью.

— Вначале было непривычно тренироваться одной, выполнять задания без физической поддержки наставника. Но через несколько дней привыкла к необычной обстановке и стало даже интересно заниматься дистанционно, — признается Наргиза. — Впереди новые испытания и наша задача выдержать их с честью.

Г.Бабаджанова отмечает в девочке особую пластичность и гибкость, а еще рассказывает, что ей с одинаковой легкостью подчиняются булава и мяч, обруч и лента. В составе сборной команды Узбекистана, где Наргизу готовит к соревнованиям Ирина Кудряшова, гимнастка еще не раз удивит зрителей своим выступлением.

Призер различных международных турниров Богдан Бабаниязов также проводит время на карантине с пользой — подтягивается на турнике, отжимается, качает пресс и выполняет другие задания тренера Улугбека Мусаева. Короткометражное кино, пересылаемое Богданом наставнику, говорит о том, что он готов к самым серьезным испытаниям.

— Все воспитанники с полной ответственностью подошли к самоизоляции, продолжая работать над собой. И это помимо школьных уроков, которые также приходится делать в онлайн — режиме. Ребята ни разу не пропустили тренировку, а значит — новые достижения не заставят себя ждать, — рассказывает директор Каракалпакской республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастическим видам спорта Улугбек Жуманиязов. — Мы все были вместе, несмотря на то, что оставались дома, и кажется, стали еще сплоченней и сильней.

И все же, вся большая и дружная команда тренеров и их воспитанников ждет встречи в родной школе. Маленькая Айдаулет Талжарбаева уверена, ждать ее осталось совсем недол­го.

А.ЮСУПОВА