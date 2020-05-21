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Беды сплачивают народ...

«КАРАВАН ДОБРОТЫ» ОТПРАВЛЕН САРДОБИНЦАМ

По инициативе Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан в целях ликвидации последствий наводнения в Сардобинском районе Сырдарьинской области, в том числе проведения строительных и благоустроительных работ, обеспечения местного населения продуктами питания, одеждой, бытовой техникой, была выделена благотворительная помощь в размере 5 миллиардов сумов.

Кроме того, сардобинцам был отправлен "Караван доброты", который включает в себя 30 голов крупного рогатого скота, около 35 тонн риса.

"Караван..." в путь проводили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, представители широких слоев общественности.

Ранее в качестве гуманитарной помощи пострадавшему от природной стихии населению Бухарской области было отправлено продовольствие и строительные материалы, в том числе 25 тонн риса и 200 тонн цемента.

В ходе мероприятия было отмечено, что глава государства посетил обе области, непосредственно на месте ознакомившись с ситуацией, дал конкретные поручения соответствующим руководителям по скорейшему устранению последствий.

— В истории нашего народа не раз случались подобные катаклизмы и благодаря единству и сплоченности мы всегда с честью одолевали их, — говорит заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбе­кистан Ш.Уснатдинов. — Каракалпакстанцы тоже внесли свою лепту в помощь населению Сардоба, которая развернулась по всей стране.

ККИА