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9 мая — День памяти и почестей

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ — В ПОЧЕТЕ!

9 мая — День памяти и почестей, 75-летие победы во Второй Мировой войне в Республике Каракалпакстан, как и в других регионах страны, отмечен с соблюдением карантинных требований.

Ветераны Второй Мировой войны по видеосвязи приняли участие в праздничном мероприятии, проведенном в Ташкенте. Мысли Президента, высказанные им в выступлении на торжественной церемонии, посвященной 75-летию Великой Победы и Дню памяти и почестей, вызвали у всех граждан чувство гордости. В этой кровопролитной войне участвовали и более 66 тысяч воинов-каракалпакстанцев, из них около 34 тысяч не вернулись в родные края. Кроме того, под девизом "Все для фронта, все для Победы!" народ самоотверженно трудился в тылу.

Сегодня в нашей республике проживают 11 участников войны. Они со слезами на глазах вспоминают свою фронтовую юность, освобождение народов от нацистского ига.

Выступивший на торжественной церемонии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов сердечно поздравил ветеранов со знаменательной датой. Участникам войны вручены единовременное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов, юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", книга-альбом "Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом", книга "Ізбекистонлик Иккинчи жањон уруши єањрамонлари".

К подножию монумента "Скорбящая мать" были возложены венки от Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, правоохранительных органов, военнослужащих.

Наш народ всегда будет чтить беспримерный подвиг участников Второй Мировой войны и тружеников тыла!

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.