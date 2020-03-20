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Стандартизация

КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС (CODEX ALIMENTARIUS) — ОТ ФЕРМЫ ДО ВИЛКИ

Безопасность пищевых продуктов — многогранная проблема, затрагивающая общественное здоровье, экономические, политические, социальные, научные и технические аспекты.

Международные эксперты отметили, что Узбекистан обладает всеми возможными ресурсами для увеличения своего экспортного потенциала и дальнейшего завоевания своей ниши в мировом рынке продовольствия.

Требования в международных стандартах — это планка, которая позволяет работать на внешнем рынке. Ниже приводим объяснение международному стандарту по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Codex Alimen­tarius.

Codex Alimentarius — это международная система стандартов, целью которой является обеспечение безопасности пищевых продуктов и снятия барьеров в мировой торговле ими. Это безопасная, хорошая еда для всех — везде. Международная торговля продуктами питания существует в течение тысяч лет, но пока не так давно пища в основном производилась, продавалась и потреблялась на местном уровне. За последнее столетие количество продуктов, торгуемых на международном уровне, выросло по экспоненте, и количество и разнообразие продуктов, которые никогда раньше не могли путешествовать по миру.

Комиссия по Codex Alimen­tarius была образована под влиянием фармацевтической промышленности в 1963 году. Однако, исторические корни названия Codex Alimentarius прослеживаются в своде Codex Alimen­tarius Austriacus (так именовалось собрание стандартов и описаний множества продуктов питания, разработанное в Австро-Венгерской империи в период с 1897 по 1911 гг.). Позже, в период с 1954 по 1958 гг., Австрия уже активно способствовала созданию регионального европейского кодекса, Codex Alimentarius Euro­paeus.

Стандарты Кодекс Алиментариус содержат требования к продовольствию, которые призваны обеспечить потребителя, полезным продовольственным продуктом, правильно представленным и защищенным от подделок.

На данный момент Кодекс Алиментариус полностью гармонизирован:

- с Соглашением ВТО, которое касается определения максимальных уровней загрязнения пищи, а также процедур и принципов их определения;

- с нормами OIE и IPPC, которые касаются здоровья животных и завода;

- с региональными стандартами UN-ECE, которые касаются описания качества фруктов и овощей;

- стандартами ISO касающимися продовольственной технологии, сконцентрированными на аналитических методах;

- стандартами GLP, GMP;

- ISO 22000 (система ХАССП), а также проектами других региональных стандартов и руководств в различных странах.

Европейским Союзом безопасности пищевых продуктов (система ХАССП) уделяется особое внимание. Требования к пищевым продуктам с 2000 года значительно ужесточены и введен новый подход к безопасности, который получил название "от фермы — до вилки", т.е. полноценный контроль продовольствия.

В европейских странах уже довольно давно каждое предприятие, работающее в сфере пищевой промышленности, для управления качеством выпускаемой продукции используют систему ХАССП (англ. HACCР — Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические точки контроля). Система ХАССП используется практически во всех цивилизованных странах мира. Принципы ХАССП применимы к предприятиям всех отраслей пищевой промышленности и производства напитков, независимо от размеров этих предприятий, однако на малых и средних предприятиях могут возникать проблемы технического и организационного характера. Так, небольшое предприятие может не располагать полным набором квалифицированных специалистов (микробиологов, химиков-пищевиков, технологов, экспертов по упаковке), готовых принять участие в создании и ведении системы ХАССП. В подобных случаях следует прибегать к помощи со стороны.

Европейское законодательство поддерживает производство традиционных пищевых продуктов, изготовленных в отдельных регионах, таким способом защищая потребителя от приобретения подделок. Ключевым фактором в обеспечении безопасности является оценка рисков и идентификация опасных факторов.

Международные стандарты питания, руководящие принципы и кодексы практики CODEX ALIMENTARIUS способствуют безопасности, качеству и справедливости в этой международной торговле продуктами питания. Потребители могут доверять безопасности и качеству продуктов, которые они покупают, и импортеры могут доверять тому, что пища, которую они заказывали, будет соответствовать их спецификациям.

Общественная озабоченность проблемами безопасности пищевых продуктов часто ставит Кодекс в центр глобальных дискуссий. Ветеринарные препараты, пестициды, пищевые добавки и загрязняющие вещества являются одними из проблем, обсуждавшихся на заседаниях Кодекса. Стандарты Codex основаны на надежной науке, предоставленной независимыми международными организациями по оценке рисков или специальными консультациями, организованными ФАО и ВОЗ.

Гармонизация стандартов на пищевые продукты способствует защите здоровья потребителей и максимально возможному облегчению международной торговли. Внедрение согласованных на международном уровне стандартов Кодекса является ключевой предпосылкой для обеспечения продовольственной безопасности национальных и международных рынков продовольствия.

Г.Мусаева,

ведущий специалист Департамента при Агентстве "Узстандарт".

А.Нургалиев,

представитель Бюро по содействию экспорту КК филиала ГУП "UzTest".