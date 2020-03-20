Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ... СЕБЯ

Студент третьего курса факультета компьютерного инжиниринга Нукусского филиала ТУИТ имени Мухамада аль-Хорезми Андрей Ли знает точно — успех любого дела зависит от веры в себя, четкого плана действий и тех, кто готов реализовывать его вместе с тобой.

Подавая заявку на участие в Программе поддержки молодежных инновационных идей и стартап-проектов "Стартап-инициативы", Андрей понимал, чтобы оказаться в числе победителей, нужно не только мыслить креативно, но и доказать, насколько твой продукт отличается от других, и какую пользу он принесет обществу.

— Существующие системы управления и автоматизации медицинских учреждений в большинстве случаев повторяют устаревший бумажный процесс, или информационные системы не работают вообще. Это приводит к тому, что объем поступающей информации увеличивается в геометрической прогрессии. Если установить в медицинском учреждении разработанную нами систему, то все данные, полученные от call-центров и врачей, будут фиксироваться в одном месте, появится возможность их дальнейшей обработки, — рассказывает А.Ли. — Время визита, диагноз, назначенные процедуры, личная информация не затеряются, а медицинский персонал сможет значительно сэкономить свое драгоценное время.

По словам разработчиков, система "Med ID", благодаря своей гибкости и модульному проектированию, подходит для любых типов медицинских учреждений, независимо от числа пациентов и персонала.

Работать над проектом Андрею помогали два человека — главный дизайнер, студентка КГУ имени Бердаха Камила Доспанова, главный программист, ученик 7 класса одной из нукусских школ Данил Ли.

Разработчики уверены, что их продукция будет востребована на рынке, потому как уже доказала свою эффективность во время тестирования, которое проводилось в рамках проекта.

А.Ли год обучался в Университете Ханчжоу Дианзи в Китае по специальности электронно-информационная инженерия. Свободно владеющий несколькими иностранными языками, он готов к работе в интернациональной команде, которая, как и он, мечтает быть полезной этому миру.

Девиз Андрея — будь лучшей версией себя, работает, если развиваться и помогать делать это другим. Новый проект молодого человека не заставит себя ждать, откладывать задуманное на потом, он не привык.

А.Аминова