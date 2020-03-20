Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 75-летию Великой Победы

КАРАКАЛПАКСТАН В ТРИУМФАЛЬНОМ 1945-м

Армии требовались сырье и продовольствие из Каракалпакстана: хлопок, рис, люцерна, консервы, рыба. Интересный сюжет рассказал ветеран Второй мировой войны, академик С.Камалов: "На фронте, однажды, получил посылку из тыла и обрадовался, когда открыв её, обнаружил консервы производства Муйнакского рыбоконсервного комбината".

Председатели колхозов Каракалпакстана обращались персонально к каждому из своих колхозников, дознаваясь, сердцем ли он там, в бою: "Знаешь, где сейчас наша продукция? Летает по небу, моторы смазывает. Каждый центнер хлопка — бомба на голову Гитлера". Подобные слова в войну приобретали особый смысл, помогали поднимать дух, чувствовать сопричастность к фронту.

Суровое правило "Не выполнив задания, из поля не уходить!" было созвучно фронтовому "Ни шагу назад!". Как моральный знак равенства между трудом колхозника и трудом бойца восприняли люди емкий лозунг: "В тылу, как на фронте!".

"Любой успех казался весьма скромным, — вспоминал ветеран войны Ш.Каримходжаев. — Казалось, что все наши усилия недостаточны в сравнении с той великой жертвой, которую приносит на фронте Красная Армия". Такие чувства как раз и были основой всевозрастающих проявлений трудовой самоотверженности, дававшим результат, который современники были не в состоянии логически объяснить".

Вторая мировая война подходила к концу и даже с близкого расстояния все более четко виделась великая цена военной победы и хозяйственного подвига. Они были достигнуты путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов.

Воспоминания по истории Каракалпакстана образно передают атмосферу трудной трансформации, связанной с переходом от героики военного времени к обыденной экономике. Вторая мировая война многое отложила "на потом" — и в плане решения государственных задач, и в плане личной жизни жителей Каракалпакстана.

Пережитые испытания внесли в сознание людей некоторую переоценку мирного периода, до известной степени идеализировав его. Многое им рисовалось в радужном свете. Люди не всегда представляли себе размер разрушений, масштаб работ, которые придется совершить, чтобы залечить раны. Эта атмосфера и отражена в мемуарах.

В каракалпакской поэзии появляются новые жанры, такие, как стихи-письма, поэмы-очерки, документальные поэмы, новым содержанием наполняются традиционные жанры-тарип, стихи-клятвы, стихи-прощания, создаются новые образы — воина, труженика тыла, отрицательных персонажей: убийцы-фашиста, труса-предателя родины и т.д. Знаменательно, что каракалпакская поэзия именно в период войны, в рамках типологической об­щности с ведущими тенденциями развития всей многонациональной советской поэзии, активизировала лучшие, самобытные достижения национальной классической поэтики и фольклора, дала образцы синтеза традиции и новаторства.

Валовая продукция промышленности республики в 1945 году составила 37,9 млн.рублей.

В Каракалпакстане было размещено также около 3900 эвакуированных граждан. Из них более 1400 человек стали работать в колхозах, более 900 граждан были устроены на работу на предприятия и учреждения. Государство оказывало им помощь, для эвакуированных детей были собраны 136 тыс. рублей и детские вещи. Рабочие, служащие, колхозники брали на воспитание детей, лишившихся родителей.

Общая подписная сумма на государственные займы обороны составила 154,5 млн. руб.

Правительства УзССР и ККАССР выделили в 1945 г. Наркомводхозу Каракалпакии на эксплуатационные нужды 4630 тыс. руб. против 4090 тыс. рублей в 1944 году, капитальные вложения в ирригацию составили 996 тыс. рублей. В 1945 году построено каменное головное сооружение на канале Назархан, проведено спрямление на канале Куваныш-джарма, построен Сарыбийский коллектор.

Посевы хлопчатника достигли в 1945 г. 57,6 тыс. га. Второй курултай хлопкоробов Узбекистана обязался дать в том году 1 млн. т. хлопка-сырца. Одновременно интенсивно расширялись посевные площади зерновых культур, которые также были увеличены к 1945 году до 41 тыс. га по сравнению с 33 тыс. га в 1940 году. В тяжелых условиях приходилось работать предприятиям хлопкоочистительной промышленности Каракалпакстана. Они находились на расстоянии 500-800 км. от транспортных путей и поэтому еще в довоенное время испытывали затруднения в обеспечении горюче-смазочными, тароупаковочными и другими материалами.

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, где участвовали летчик-разведчик, старший лейтенант П.Нурпеисов (Герой Советского Союза), командир отделения Б.Бабаев, младший лейтенант К.Мырзеков, старший лейтенант К.Бекниязов, командир взвода, младший лейтенант М.Идрисов и другие сыны каракалпакской земли.

9 мая настал долгожданный День Победы. На долю диктора М.Кожуровой выпала честь первой на каракалпакском языке по радио известить народ о Победе. Такое не забывается.

25 июля в Нукус на теплоходе прибыла первая группа демобилизованных воинов. Население Каракалпакстана встречало победителей с огромным воодушевлением.

В течение 1945 г. были отменены сверхурочные работы, восстановлены восьмичасовой рабочий день в промышленности и отпуска рабочим и служащим. Предприятия, работавшие на оборону, перестраивались на выпуск мирной продукции. Хлопкоочистительная промышленность дала Родине 8433 тонны хлопкового волокна, рыбаки сдали государству 19807 тонн рыбы. Муйнакский рыбоконсервный комбинат выпустил 2410 тысяч банок консервов.

В воспоминаниях отражены трудности первых послевоенных лет: жизнь в землянках, нехватка одежды и обуви. Но вместе с тем присутствует огромный оптимизм. Оптимизм, рожденный Великой Победой. "Все мое поколение пережило такие трудности, — писал об этом времени известный государственный деятель Каракалпакстана К.Камалов. — Но духом не падали. Главное — война была позади!".

Победа, одержанная над сильным и опасным врагом, — вот что питало уверенность народа в будущем, его стремление к созидательному труду, готовность преодолеть все трудности и лишения.

Б.Кощанов,

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК.