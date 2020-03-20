Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

СОСТЯЗАЛИСЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ — КНИГОЛЮБЫ

В Каракалпакстане прошел первый этап конкурса "Темур тузуклари билимдони" ("Знаток уложений Темура") среди солдат и военнослужащих военных частей и учреждений.

Мероприятие было организовано в рамках реализации постановления Президента Республики Узбекистан "О коренном совершенствовании системы повышения духовно-просветительского уровня военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан" от 4 августа 2018 года. Солдаты и военнослужащие в возрасте до 30 лет из военных частей Северо-Западного военного округа, подразделений Министерства внутренних дел республики, Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан, Таможенного управления, Пограничных войск Службы государственной безопасности решали тесты, составленные из уложений Темура.

— Главная цель проведения конкурса — развитие культуры книгочтения среди молодых военнослужащих, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, совершенствование системы духовного воспитания солдат срочной службы, укрепить их теоретическую подкованность, — говорит руководитель отдела по координации деятельности первичных организаций военных частей Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана Нурсултан Розибаев. — А также выработка у молодежи глубоких познаний о жизни и деятельности великого Амира Темура и об истории темуридов.

По итогам первого этапа победители — солдат или военнослужащий от каждой сферы прошли на следующий.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.