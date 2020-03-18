Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь ХХI века

МУЗЫКА — ЕЕ СТИХИЯ

Ее пение — завораживает, увлечение музыкой — восхищает, трудолюбие — вызывает симпатию за преданность избранной стезе. Хрупкая, удивительно открытая и солнечная Миясар притягивает к себе поклонников своей чистотой и непосредственностью.

Впервые услышав ее пение, я подумала, что поет девушка лет 17. Но на сцене пела 13-летняя девочка Миясар Даулетбаева. Удивительно сильный, красивый голос заставлял зрителей улыбаться, радоваться, плакать и сопереживать.

Не заниматься музыкой Миясар не могла, так как родилась и живет в семье музыкантов. Отец — Клычбай Алламуратов работает в специализированной школе им. Ж.Шамуратова на отделении народных инструментов, мама — Сапаргуль Баширова — преподаватель фольклорного отделения Детской школы музыки и искусства №12 имени Есжана бахсы, брат Талгат в этой же школе педагог по теории музыки. Не ошибусь, если скажу, что музыка с детства окружала Миясар. Конечно, с 9 лет мама начала обучать свою дочь игре на национальных инструментах. Так что, юная певица в совершенстве владеет игрой на дутаре, гиржек и других народных инструментах. Но через пару лет дочь сказала матери, что хочет петь, и отныне будет учиться классическому пению. И под руководством педагога Рината Даурханова уже четыре года Даулетбаева солирует на различных конкурсах и фестивалях.

"Миясар — удивительная ученица, — рассказывает педагог. — Она совмещает академическое пение и эстрадное. У нее сопрано, поэтому разучиваем с ней классические произведения. В 2017 году в Ташкенте на конкурсе памяти Э.Вахидова она исполнила песню "Улкамда бахор" и получила сертификат участника. Она понравилась членам жюри своим исполнением, умением чувствовать и передавать зрителям свои эмоции. При исполнении произведения на ее лице отражается вся гамма чувств, которые она испытывает от пения. В том же году на фестивале "Камалак юлдузлари" за исполнение классического произведения Ф.Шуберта "Форель" Миясар стала победителем конкурса и по Нукусу и по Каракалпакстану. Надо отметить её трудоспособность, сильную волю и твердый характер. Занимаемся мы долго, часто повторяем одну и ту же строчку арии по несколько раз, добиваясь чистоты пения. Никогда она не говорила, что устала, не хочет репетировать. Наоборот, всегда готова к занятиям, всегда на подъеме, самостоятельно разучивает сложные композиции. Помимо классического исполнения, она — солистка эстрадного ансамбля "Келешек жулдузлары", который создан в нашей школе".

В 2018 году Миясар в качестве солистки принимает участие в конкурсе эстрадных ансамблей. За исполнение джазовых композиций ансамбль был удостоен первого места по городу, республике и на зональном этапе в Хорезме коллектив получил диплом 1 степени. В Ташкенте на заключительном этапе конкурса он занял второе место. Летом молодая вокалистка принимала участие в международном конкурсе, который проходил в Астане (ныне — Нур-Султан), где получила диплом лауреата. И год минувший был наполнен участием в различных конкурсах, на которых блистала юная вокалистка из Нукуса. Теперь в ее репертуаре немало народных песен, арий из классических произведений. Она поет на итальянском, французском и русском языках. Сейчас Миясар вместе с педагогом готовится к участию в международном конкурсе. Ее мечта — поступить в открывающуюся школу оперы в Нукусе, затем — в консерваторию.

— Музыка для меня — наслаждение, радость, удовольствие, — говорит Миясар. — Я постоянно пою: делаю уроки — напеваю, помогаю маме по хозяйству — пою, иду на занятия в школу — опять напеваю. Музыка постоянно звучит во мне. Хочу разучивать все новые и новые партии, участвовать в конкурсах. Мой кумир в музыке — солистка ГАБТ имени Навои, народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана Муяссар Раззакова. Учусь у нее манере пения, выдержке, собранности.

Юное дарование учится в 7 классе школы №1, отличница учебы. Любимые предметы — алгебра, литература и английский. Словом, у нее все — впереди. Главное — есть способности, которые будут развиваться, есть огромное желание петь, она — большая труженица и целеустремленный человек. Все это вместе взятое и есть слагаемые настоящих и будущих побед.

К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимке: Миясар с матерью и братом.