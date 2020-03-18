Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:07:39, 18.03.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

И ТУРИСТЫ САЖАЮТ САКСАУЛ...

Три тысячи сеянцев саксаула  высажено на высохшем дне  моря  работниками   юртового лагеря и туристами на мысе  Актумсык.  К представителям  лесхозов и сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям  Узбекистана,  активной молодежи не только региона, но и других  областей, выполняющих посадки культур, подключились и туристы.

Песчаный берег мыса Актумсык, куда едут посмотреть на море туристы, частично  засажен саксаулом. Работы вели  работники юртового лагеря  ООО "Тazabay Grand Serviсe".

Говоря о лесопосадках на высохшем дне Аральского моря, то это очень сложный процесс. Работы должны проводиться поздней осенью или зимой, когда накапливаются  зимние осадки, и  тогда дикорастущее растение  может прижиться. Несмотря на  теплую зиму в этом году в Каракалпакстане,  на просторах  Устюрта и там, где сегодня плещутся воды Арала, зима дает о себе знать, климат   на лоне  дикой природы  остается суровым.  Первый год  в эти зимние  месяцы работал вышеупомянутый  юртовый лагерь.

— Зимние месяцы для посещения Аральского моря  всегда были  "мертвым сезоном", — говорит руководитель организации Т.Утеулиев. — Однако в этом году мы отмечаем  небольшую, но активность среди туристов.   Тем немногочисленным туристам  и предлагали подключиться к посадкам саксаула близ нашего юртового лагеря.

Как отмечает  руководитель юртового лагеря Данияр Захуров,  это не просто посадки саксаула рядами.   Борозды для саксаула  выполнены в форме  гигантской надписи: Welcome to Uzbekistan 2020, Aralsee.  Гигантские буквы — это для того, чтобы  выросшие кусты можно было увидеть с  воздуха. Туристам  было предложено  посадить саксаул  и оставить возле посаженного  куста табличку со своим именем, на  что они охотно ответили согласием,  зная о  проводимых масштабных работах  на высохшем дне моря.

Со слов Д.Захурова мы узнали,  что это были туристы из  России и Китая.  

И.ПЕТРУШИНА

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