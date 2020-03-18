Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

И ТУРИСТЫ САЖАЮТ САКСАУЛ...

Три тысячи сеянцев саксаула высажено на высохшем дне моря работниками юртового лагеря и туристами на мысе Актумсык. К представителям лесхозов и сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, активной молодежи не только региона, но и других областей, выполняющих посадки культур, подключились и туристы.

Песчаный берег мыса Актумсык, куда едут посмотреть на море туристы, частично засажен саксаулом. Работы вели работники юртового лагеря ООО "Тazabay Grand Serviсe".

Говоря о лесопосадках на высохшем дне Аральского моря, то это очень сложный процесс. Работы должны проводиться поздней осенью или зимой, когда накапливаются зимние осадки, и тогда дикорастущее растение может прижиться. Несмотря на теплую зиму в этом году в Каракалпакстане, на просторах Устюрта и там, где сегодня плещутся воды Арала, зима дает о себе знать, климат на лоне дикой природы остается суровым. Первый год в эти зимние месяцы работал вышеупомянутый юртовый лагерь.

— Зимние месяцы для посещения Аральского моря всегда были "мертвым сезоном", — говорит руководитель организации Т.Утеулиев. — Однако в этом году мы отмечаем небольшую, но активность среди туристов. Тем немногочисленным туристам и предлагали подключиться к посадкам саксаула близ нашего юртового лагеря.

Как отмечает руководитель юртового лагеря Данияр Захуров, это не просто посадки саксаула рядами. Борозды для саксаула выполнены в форме гигантской надписи: Welcome to Uzbekistan 2020, Aralsee. Гигантские буквы — это для того, чтобы выросшие кусты можно было увидеть с воздуха. Туристам было предложено посадить саксаул и оставить возле посаженного куста табличку со своим именем, на что они охотно ответили согласием, зная о проводимых масштабных работах на высохшем дне моря.

Со слов Д.Захурова мы узнали, что это были туристы из России и Китая.

И.ПЕТРУШИНА