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Налоговая сфера

НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ В СРОК

Как известно, в Налоговом Кодексе Республики Узбекистан предусмотрен новый порядок исчисления и уплаты налогов на имущество и землю физическими лицами. Теперь, с целью создания еще большего удобства физическим лицам, согласно статьям 423-440 Налогового кодекса, срок уплаты налога установлен два раза в год равными долями до 15 апреля и 15 октября.

— В частности, сотрудниками Государственной налоговой службы Республики Каракалпакстан эти изменения доводятся до широкой общественности, — говорит пресс-секретарь Информационной службы Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан Мереке Мершиева. — В ходе разъяснительных работ среди махаллинских жителей раздали материалы касательно нововведении по уплате налогов. По всем адресам разносятся извещения об уплате налогов на имущество, земельный участок за текущий год. К сведению, отныне, срок предоставления налоговым органом платежного извещения налогоплательщикам об уплате налога устанавливается не позднее 1 марта.

Следует отметить, что отдельные категории граждан освобождаются от налога на имущество. Это граждане, удостоенные звания Героя Узбекистана, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды и участники войны, а также приравненные к ним лица. А также родители и вдовы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего СССР, конституционного строя Республики Узбекистан либо при выполнении других обязанностей военной службы или службы в органах внутренних дел, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

Если обратить внимание на цифры, то сегодня в Республике Каракалпакстан существуют почти 400 тысяч налогоплательщиков — физических лиц. В текущем году на основе 418 и 433 статей Налогового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции предусмотрено взимание 123 млрд. сумов с физических лиц и дехканских хозяйств, у которых существует имущество и земельные участки, подлежащие налогооблажению.

Конечно, следует не забывать и о том, что своевременная оплата налогов служит дальнейшему развитию экономики страны.

Записала М.АХМАТОВА