Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

В АРЕНДУ — ПРЕДПРИИМЧИВЫМ

Государственное унитарное предприятие "Центр аренды государственного имущества" при Агентстве по управлению государственными активами Республики Каракалпакстан занимается упорядочением передачи в аренду государственного имущества, оказывает содействие развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, а также способствует увеличению поступлений доходов в государственный бюджет республики.

— Передача в аренду государственного имущества и установление арендных платежей Центром аренды осуществляется на основании "Положения о порядке предоставления в аренду государственного имущества" и принимаемым ежегодно решениям Совета Министров Республики Каракалпакстан "Об утверждении единой минимальной ставки арендной платы за 1 квадратный метр", — рассказывает директор ГУП "Центр аренды государственного имущества" Республики Каракалпакстана Ерназар Кунназаров. — Передача в аренду государственного имущества, согласно указанному Положению, осуществляется путём публичного оповещения о передаваемом в аренду объекте в средствах массовой информации — это и республиканские газеты и веб-сайты Агентства по управлению государственными активами Республики Каракалпакстан и Каракалпакского республиканского управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Любое заинтересованное юридическое или физическое лицо имеет право подать заявку на аренду данного объекта.

Вместе с тем, Президентом страны принимаются указы и постановления с целью поддержки предпринимателей. К примеру, для дальнейшего развития частного сектора здравоохранения, предпринимательские субъекты, ведущие свою деятельность в данной сфере, за аренду государственного имущества оплачивают сумму на 20 процентов ниже от установленной минимальной ставки. Также, согласно Указу Президента "О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней под­держке ремесленников" от 17 ноября 2017 года, ремесленники за аренду государственного имущества платят 50% от установленной минимальной ставки.

На основании Постановления Президента страны "О мерах по созданию малых промышленных зон в Республике Каракалпакстан", государственная недвижимость, находящаяся на территории промышленных зон, субъектам предпринимательства передается по нулевой ставке арендной платы сроком на пять лет. Этот факт говорит о том, насколько руководством страны уделяется особое внимание облегчению деятельности предпринимателей. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала" от аренды государственного имущества 40 процентов отводится балансодержателю государственного имущества, 25 — в доход соответствующего местного бюджета, 20 — в Фонд, а остальные 15 процентов — в соответствующие центры аренды государственного имущества.

Для сведения хочется сказать, что в течение прошлого 2019 года заключено 1173 арендных договоров на 501752,98 квадратных метров и создано 320 рабочих мест. За аналогичный период 2018 года выполнено1064 арендных договоров на 1782,5 квадратных метров и создано свыше 210 рабочих мест. К примеру, в помещении площадью 155,3 квадратных метров здания Берунийского районного медицинского объединения создана медицинская клиника, где обеспечена занятость шести человек.

С целью выполнения требований, вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по эффективному использованию объектов государственной собственности" и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о порядке проведения электронных торгов по реализации объектов государственной собственности и предоставления в аренду государственного имущества" балансодержатели госимущества проявили инициативу. Согласно ей в текущем году через ГУП "Центр по организации электронных онлайн- аукционов" на электронные торговые площадки выставлены 80 государственных объектов, с победителями которых, то есть, с предпринимателями в настоящее время оформляются арендные договоры.

Со стороны некоторых балансодержателей государственного имущества осуществляются и неправомерные действия. К примеру, в прошлом году выявлено 23 случая по передаче в аренду помещений без соответствующего договора балансодержателями, которые были оштрафованы на сумму в размере 39 712 тысяч сумов.

Записала М.ТУРАЕВА