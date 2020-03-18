Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 75-летию Великой Победы

КАРАКАЛПАКСТАН В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ 1944-м

В 1944 году настал период решающих побед Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками. Была полностью очищена от оккупантов территория Советского Союза. По всей стране развернулось движение за оказание помощи освобожденным землям.

Местная промышленность, созданная в 1937 г. и давшая в предвоенный период продукции на 120 тыс. руб, выпускает продукции в 1944 г. на 10 миллионов 552 тыс. рублей, т.е. увеличилась сравнительно в 12 раз по сравнению с 1932г. Был построен кожевенный завод в Ходжейли. В 1944 г. приступили к строительству маслозавода в Чимбае.Строительство швейно-обувного комбината в Нукусе, завершенного в 1944 году, дало возможность улучшить снабжение населения Каракалпакстана обувью и одеждой.

В результате ввода в строй 2-х хлопкозаводов в Шаббазском и Тахтакупырском районах, механизированной пекарни в Нукусе мощностью 15 т. хлеба в сутки, обувной фабрики, прядильно-ткацкой фабрики, в том году было произведено промышленной продукции на 10552 тыс. рублей.

Условия военного времени требовали выпуска новых изделий, которые в мирное время не выпускались. Острый недостаток в тканях был в значительной степени восполнен производством кустарной ткани — маты, используемой для изготовления спецодежды, верхнего готового платья, мешков для сбора хлопка.

Увеличение численности рабочих до 1341 человек шло, в основном, за счет привлечения на производство женщин и молодежи. Так, в артелях промысловой кооперации в 1944 г. из общего числа 3545 рабочих было 1950 женщин. Для большинства рабочих законом жизни стали призывы: "Все для фронта, все для победы!", "Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!", "В труде — как в бою!".

Начался всенародный поход за восстановление хлопкового хозяйства. На работу в хлопководство вернулись с других участков 190 бригадиров и 560 звеньевых — испытанных мастеров высоких урожаев.

Проводилась энергичная борьба с маловодьем, в короткий срок колхозники построили 56 подпорных сооружений и пустили в ход дополнительно 115 насосных установок. 250 бригад и 613 звеньев развернули борьбу за право называться гвардейскими.

Переселенцы из числа корейской национальности, мобилизованные на битву за урожай, вписали яркую страницу в историю Каракалпакстана своими достижениями в сельском хозяйстве в военное время. У истоков нетрадиционного для здешних мест рисосеяния стояли А.С. Ем, В.М.Цой, Г.Н.Пак, Н.Г.Хе, Ч.Б.Ли, Б.С.Ким, Р.А.Шегай и др.

План сдачи хлопка 1944 года был выполнен на 109,7 %. В 1944 и 1945 гг. в Турткульском, Ходжейлийском и Шаббазском районах были созданы племенные каракулеводческие фермы, проводилась работа по улучшению качества племенного стада. За время войны поголовье продуктивного и рабочего скота увеличилось на 85%, общественное стадо колхозов — на 66%.

Члены промысловых кооперативных артелей Каракалпакстана собрали 350 тысяч рублей на строительство танков "Промкооператор Каракалпакстана".

Важную роль в годы войны играл авиационный транспорт, с помощью которого перевозились многочисленные военные и гражданские грузы. Как было сказано ранее, было установлено почтово-пассажирское авиасообщение между Чарджоу, Турткулем и Нукусом. В 1944-1945 гг. Нукусское авиапредприятие и отдельное звено Актюбинского аэропорта обслуживали нужды транспортного подразделения Узбекского управления гражданской авиации. В первом полугодии 1944 года большие успехи были достигнуты в деятельности Нукусского авиапредприятия. Из Нукусского аэропорта было перевезено 1487 пассажиров, 36466 кг багажа, 54795 кг различных грузов и 21643 кг почты.

На фронтах второй мировой войны сражались преподаватели Учительского института Н.А.Асфандияров, М.Г.Галикеев, С.Б.Булатов, Д.Б.Базаров, Т.Бекимбетов, Я.М.Досумов, М.Турсунов, студенты А.Б.Бекбасов, С.К.Камалов, А.Нурманов, А.Панабергенов, Р.Сапаров и др.

Наставничество в тылу продолжили эвакуированные профессора С.А.Фишер, Н.Д.Щепкин, Н.Нефидов, Г.Д.Петров, Б.Д.Франк, А.Н.Сидоров, М.В.Щеглов. Узбекистан направил преподавателей П.Ермолова, Е.А.Анисимову, Т.Хамраева, Ш.Камалова, Х.Хайритдинова, З.М.Биккулову, С.Омарова, Ж.С.Такибаеву, Б.В.Левина. В результате в 1944 г. был открыт Педагогический институт с тремя факультетами: каракалпакского языка, литературы и истории, физико-математического, русского языка и литературы.

В апреле 1944 г. в Ташкенте проводилась Декада музыки народов Средней Азии. В ней участвовали Аимхан Казымбетова (Шамуратова), Тохта Рахманова, Жапак-баксы Шамуратов.

30 августа на сцене Каракалпакского государственного театра идет пьеса демобилизованного младшего сержанта Жолмурзы Аймурзаева "Лейтенант Елмуратов" — первая пьеса об участии каракалпакстанцев в ВОВ. О героях фронта и тыла писали Амет Шамуратов, Наурыз Джапаков, Хожабек Сеитов, Жумабай Ташенов, Кармыс Досанов. Амет Шамуратов в драме "Кырк-кыз" воспевал подвиги сорока девушек, своеобразных амазонок, боровшихся под предводительством прекрасной героини Гулаим за свободу каракалпаков. Классическая поэма Бердаха "Ерназар бий" послужила канвоем для драмы Рахима Маджитова.

По радио звучали пламенные строки поэзии Аббаза Дабылова, Садыка Нурумбетова, призывавшие народ к борьбе. Новый смысл обрели в годы войны стихи Ажинияза и Бердаха, Аяпбергена Мусаева, многих других поэтов. В сетке вещания появились постоянные циклы передач "Тыл — фронту", "Письма на фронт".

24 декабря 1944 года было отпраздновано 20-летие образования Каракалпакской автономной области. В связи со знаменательным событием 200 колхозников и агрономов, писателей и артистов, партийных и совет­ских работников были награждены государственными наградами.

Б.Кощанов,

доктор исторических наук, профессор, отличник народного образования РК.