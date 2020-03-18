Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежная инициатива

В эфире — «Online radio-337»

Сегодня представители молодого поколения — самые активные пользователи различных технологий. Они хорошо разбираются во всех тонкостях работы мобильных телефонов и компьютера.

Не секрет, что среди них есть и те, кто используют их в нехороших целях. Но будущие журналисты — студенты отделения журналистики факультета каракалпакской филологии КГУ имени Бердаха решили свое знание техники использовать в благих намерениях. Первокурсники проявили инициативу, составили план работы и создали в социальной сети "Телеграмм" свой канал "Online radio-337". Здесь можно послушать песни на разных языках, узнать новости и интересные факты.

— Почему такое название — "Online radio-337"? — поинтересовалась я.

На этот вопрос ответила одна из основателей радио Фарида Муслатдинова:

— Потому, что первая идея о создании онлайн-радио пришла к нам в аудитории №337, где проходили наши занятия в университете. Это общая инициатива, мы всей группой придумали концепцию канала, каждый может подготовить материал и никто не будет против. Главное, он должен быть оперативным, коротким, интересным и актуальным. Стоить отметить, что в открытии радиоканала большую помощь оказывает нам администратор сайта "Zaman.uz", студент 4 курса отделения журналистики Парахат Ажимуратов. Передачи ведем на каракалпакском и узбекском языках. В настоящее время активно работают З.Елмуратова, Х.Кдырбаева, Д.Куанышбаева, А.Дабылов, Г.Уразбаева, М.Турсынбаева и З.Уракбаева. Скоро к нам присоединятся и другие мои однокурсники.

— Они недавно начали свою деятельность, у них много планов и намерений, — говорит куратор 1 курса Хурмет Атажанов. — Я рад, что они уже с первого курса такие активные и целеустремленные, готовы воплощать свои идеи и задумки. Сейчас они ограничиваются короткими интервью, прогнозом погоды, последними новостями и другими интересными рубриками. Но в ближайшем будущем планируют создать свой сайт, тем самым расширить свои возможности.

В настоящее время число слушателей "Online radio-337" более 200, но этот показатель растет с каждым днем. Поэтому, пожелаем им творческих успехов.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: основатели "Online radio-337".