Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ВЫРАСТЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРК

В Шуманайском районе весну встречают высадкой деревьев, в каждой махалле будут свои аллеи и парки, а в сходе граждан "Карабойли" — "Молодежный сад".

Первые саженцы в новом саду посадили хаким района Б.Янгибаев и аксакал схода граждан Б.Кыдырбаев. Мечта превратить район в оазис вполне осуществима, и его жители уже доказали это на деле. По 500 декоративных и фруктовых деревьев, высаженных также в махаллях "Маданият", "Бегжап" и "Бирлешик" — это лишь начало большой акции, в которой приняли участие сотни жителей этих сходов граждан. Не остались в стороне и работники различных организаций и предприятий района, учащиеся образовательных учреждений и их наставники, военнослужащие, старейшины, сотрудники правоохранительных органов и даже сенаторы. Все они внесли свою лепту в создание молодежного сада, который станет своеобразным символом возрождения одного из северных районов республики.

— Это то, что останется после нас, что сделает краше родной уголок, — считает преподаватель Дет­ской школы музыки и искусства №13 имени Жумабая жырау Базарова Зийуар Авезова. — Первые плоды появятся спустя годы, но главное, сад объединит молодых людей в большую команду. Если наш пример возьмут на вооружение, то такие сады зацветут в каждом ауле, каждой махалле.

А.Аминова