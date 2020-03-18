Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

ЖИВЫЕ ЛИНИИ

Наброски — быстрые, лаконичные, это бегло и быстро испольненные зарисовки, произведения изобразительного искусства, относящиеся к графике.

Выполняются они с использованием — черного карандаша, угля, сангины. Любой художник начинает свою работу с наброска. Различают два вида набросков портретов: первый — изображение беседующих людей, второй — их действия.

На днях на Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана открылась выставка, посвященная работам художников нашей республики, где были представлены наброски. Это более 160 работ 22 авторов.

Присутствующие на выставке оценили лучшие работы известных и молодых художников нашей республики Ж.Изентаева, Ж.Лепесова, А.Утегенова, С.Байбосынова, А.Раджапова, Б.Серекеева, Т.Шардеметова, Г.Губенова, Р.Баймурзаева и других.

Х.ХАЛИЛАЕВА