Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 75-летию Великой Победы

КАРАКАЛПАКСТАН В ПЕРЕЛОМНОМ 1943-м

1943 год был решающим, переломным годом в ходе Второй мировой войны. Этот год был переломным и в работе тыла. Каракалпакстан за первые два года войны проделал большую работу: перестроил народное хозяйство на военный лад, преодолел трудности военного времени.

Необходимость бесперебойного снабжения тыла и фронта ценным стратегическим сырьем побудила первого секретаря обкома КПУ Сабира Камалова и председателя Совнаркома Пиржана Сеитова принять 4 июня 1943 г. совместное постановление, в котором обязывали первых секретарей райкомов, председателей райисполкомов, органы Наркомзема на местах, путем развертывания массово-политической работы обеспечить 100%-ный выход колхозников на полевые работы по уходу за хлопчатником, проводя неотложную работу по укосу люцерны в ночное время.

В годы войны в Каракалпакстане иногда случались нестандартные, нештатные ситуации, которые требовали оперативного решения и которых нельзя было предвидеть сверху, а тем более заранее определять лучшие способы их разрешения. С этой целью, а также для контроля исполнения директив, руководители республики распределили между собой зоны ответственности.Так,Турткульскую группу районов взял на себя первый секретарь обкома С.Камалов, Чимбайскую группу районов — председатель Сов­наркома П.Сеитов; Ходжейлийскую группу — председатель ВС М.Джуманазаров.

Рыбаки Муйнакского, Кунградского, Караузяк­ского районов сдали строителям Фархадской ГРЭС 1100 тонн рыбы. Руководители этих районов, "Карпром­союза", Наркомместпрома, Коопинсоюза брали конкретные обязательства сдать в 1943 г. ташкентским рабочим и колхозникам, занятым на строительстве, сверх плана указанные 1100 тонн рыбы с последующей ее переработкой в соленом, вяленом и копченом виде, в том числе: по Муйнаку — 1000 тонн, Промкооперации — 80 тонн, Наркомместпрому — 10 тонн, Коопинсоюзу — 10 тонн.

С открытием навигации по реке Амударья из Аральского моря отправилась первая партия рыбы в количестве 200 тонн. Директор Муйнакского мясорыбоконсервного комбината Ерозиди заверил П.Сеитова, что для строителей Фархадстроя комбинатом будет выделено необходимое количество субпродуктов, а также изготовлено 40 тыс. банок консервов.

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР "О строительстве маслозаводов в Кунграде, Ходжейли и Чимбае" районные руководители, а также руководители Кар­промсоюза, Наркомместпрома получили задание обеспечить указанные строительства местными стройматериалами, для чего немедленно приступили к массовому производству кирпича, извести, заготовке камыша, шиев и других видов стройматериалов.

В 1943 г. было начато строительство маслозаводов: в Ходжейли на 5 прессов и в Кунграде на 2 пресса. Был введен в эксплуатацию в столице республики моторо-ремонтный завод.

Начатое в 1943 г. строительство текстильной фабрики в г. Нукусе мощностью в 5300 веретен имело целью организацию производства хлопчатобумажных тканей внутри республики, на базе местных сырьевых ресурсов хлопка.

Представители Каракалпакстана работали на заводах, фабриках и шахтах Свердловской и Пермской областей, в Оренбурге и других городах. Только на шахтах треста "Коспат-уголь" в Кизелевском районе Пермской области в 1943 г. трудились 1000 человек из Каракалпакстана. Более 400 посланцев Каракалпакстана работали в 1943 г. на строительстве Бекабадского металлургического комбината. По призыву молодежи Ташкента большое количество девушек поехали работать в шахты Ангрена.

В годы войны из Каракалпакстана на учебу в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленно-технические училища Узбекистана и РСФСР было направлено более 3300 юношей и девушек.

Немалый вклад в годы войны внесли работники речного и автомобильного транспорта. Военные и хозяйственные перевозки по речному транспорту Каракалпакстана составили 241,3 тыс. тонн. Государственный морской речной флот обладал 79 механизированными и 228 немеханизированными судами общей грузоподъемностью 20,7 тыс.тонн. Фронт и тыл, благодаря усилиям Аральского пароходства, в 1943 г. получили соль, хлеб, хлопковые семена, нефть, рыбу и другие ценные грузы.

В республике до начала посевной 1943 г. было построено 25 новых каналов общей протяженностью около 450 км. и проведены технические улучшения на более чем на 80 ирригационных сооружениях. В результате этого из Тамдынского района в Ходжейлийский район переехали 8 колхозов, которые освоили 2867 га перелогов. На Шуманайский массив переселилось 4 колхоза Ходжейлийского и 5 колхозов Кунградского районов. Дополнительно освоено 50 тыс. га новых земель, по сравнению с 1940 г. посевная площадь увеличилась на 39%. Посевная площадь Турткульского, Кипчакского, Кунградского, Ходжейлийского и Тахтакупырского районов увеличилась в 2,5 раза, а валовой сбор зерна — более чем в два раза.

В 1943 г. среди ветеранов возникло патриотическое движение за возвращение на колхозные поля. В Кунградском районе 42 ветерана в возрасте от 64 до 80 лет создали огородно-бахчевую бригаду. За год выработали 7655 трудодней. Была организована полеводческая бригада, в которую вошло 35 ветеранов.

За годы войны построены крупные каналы: им.Энгельса, "Шуманай", "Кырккыз", "Кирово-Абад", Нукусские отводы каналов им. Кирова, "Ярмыш" и др., перестроены магистральные каналы "Ходжакуль" Назарханского массива с естественным водохранилищем и отстойником. Кроме ежегодной очистки ирригационных систем, в республике за годы войны проведены земляные работы по 109 объектам в объеме 6.439,7 тыс.м3.

Б.Кощанов,

доктор исторических наук, профессор, отличник народного

образования Республики Каракалпакстан.