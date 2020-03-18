Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:35:50, 18.03.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 75-летию Великой Победы

КАРАКАЛПАКСТАН В ПЕРЕЛОМНОМ 1943-м

1943 год был решающим, переломным годом в ходе Второй мировой войны. Этот год был переломным и в работе тыла. Каракалпакстан за первые два года войны проделал большую работу: перестроил народное хозяйство на военный лад, преодолел трудности военного времени.

Необходимость  бесперебойного снабжения  тыла и фронта ценным стратегическим сырьем побудила  первого  секретаря обкома КПУ Сабира  Камалова и председателя  Совнаркома Пиржана Сеитова принять 4 июня 1943 г. совместное постановление, в котором обязывали первых секретарей  райкомов,  председателей райисполкомов, органы Наркомзема на  местах, путем  развертывания массово-политической работы  обеспечить 100%-ный выход колхозников на полевые  работы по уходу за хлопчатником, проводя неотложную  работу по укосу люцерны  в  ночное время.

В годы  войны в Каракалпакстане иногда случались нестандартные, нештатные  ситуации, которые требовали  оперативного решения и которых нельзя было предвидеть сверху, а тем более  заранее определять лучшие способы  их разрешения. С этой целью, а также для контроля исполнения  директив, руководители республики распределили между собой зоны ответственности.Так,Турткульскую  группу  районов взял на себя  первый  секретарь  обкома С.Камалов, Чимбайскую группу  районов — председатель  Сов­наркома П.Сеитов;   Ходжейлийскую  группу — председатель ВС М.Джуманазаров.

Рыбаки Муйнакского,  Кунградского, Караузяк­ского районов  сдали  строителям Фархадской ГРЭС 1100  тонн рыбы. Руководители этих районов, "Карпром­союза", Наркомместпрома,  Коопинсоюза  брали  конкретные обязательства  сдать  в 1943 г. ташкентским рабочим и колхозникам, занятым на строительстве,  сверх плана указанные 1100 тонн рыбы с последующей ее переработкой в  соленом, вяленом и  копченом  виде, в том  числе: по  Муйнаку — 1000 тонн,  Промкооперации — 80 тонн, Наркомместпрому — 10 тонн, Коопинсоюзу — 10  тонн.

С открытием навигации  по реке Амударья из  Аральского моря отправилась  первая партия рыбы в количестве  200  тонн. Директор  Муйнакского мясорыбоконсервного комбината Ерозиди заверил  П.Сеитова, что  для  строителей  Фархадстроя комбинатом будет выделено необходимое количество  субпродуктов,  а  также  изготовлено  40 тыс.  банок  консервов.

В соответствии с постановлением Совнаркома  СССР "О строительстве маслозаводов в Кунграде,  Ходжейли и Чимбае" районные  руководители, а также руководители Кар­промсоюза,  Наркомместпрома получили задание  обеспечить указанные строительства местными стройматериалами, для чего немедленно приступили к массовому производству кирпича, извести,  заготовке  камыша, шиев и других видов стройматериалов.

В 1943 г. было начато строительство маслозаводов: в Ходжейли на 5 прессов и в Кунграде на 2 пресса. Был введен в эксплуатацию в столице республики моторо-ремонтный завод.

Начатое в 1943 г. строительство текстильной фабрики в г. Нукусе мощностью в 5300 веретен имело целью организацию производства хлопчатобумажных тканей внутри республики, на базе местных сырьевых ресурсов хлопка.

Представители Каракалпакстана работали на заводах, фабриках и шахтах Свердловской и Пермской областей, в Оренбурге и других городах. Только на шахтах треста "Коспат-уголь" в Кизелевском районе Пермской области в 1943 г. трудились 1000 человек из Каракалпакстана. Более 400 посланцев Каракалпакстана работали в 1943 г. на строительстве Бекабадского металлургического комбината. По призыву молодежи Ташкента большое количество девушек поехали работать в шахты Ангрена.

В годы войны из Каракалпакстана на учебу в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленно-технические училища Узбекистана и РСФСР было направлено более 3300 юношей и девушек.

Немалый вклад в годы войны внесли работники  речного и автомобильного транспорта. Военные и хозяйственные перевозки по речному транспорту Каракалпакстана составили 241,3 тыс. тонн. Государственный морской речной флот обладал 79 механизированными и 228 немеханизированными судами общей грузоподъемностью 20,7 тыс.тонн. Фронт и тыл, благодаря усилиям Аральского пароходства, в 1943 г. получили соль, хлеб, хлопковые семена, нефть, рыбу и другие ценные грузы.

В республике до начала посевной 1943 г. было построено 25 новых каналов общей протяженностью около 450 км. и проведены технические улучшения на более чем на 80 ирригационных сооружениях. В результате этого из Тамдынского района в Ходжейлийский район переехали 8 колхозов, которые освоили 2867 га перелогов. На Шуманайский массив переселилось 4 колхоза Ходжейлийского и 5 колхозов Кунградского районов. Дополнительно освоено 50 тыс. га новых земель, по сравнению с 1940 г. посевная площадь увеличилась на 39%. Посевная площадь Турткульского, Кипчакского, Кунградского, Ходжейлийского и Тахтакупырского районов увеличилась в 2,5 раза, а валовой сбор зерна — более чем в два раза.

В 1943 г. среди ветеранов возникло патриотическое движение за возвращение на колхозные поля. В Кунградском районе 42 ветерана в возрасте от 64 до 80 лет создали огородно-бахчевую бригаду. За год выработали 7655 трудодней. Была организована полеводческая бригада, в которую вошло 35 ветеранов.

За  годы войны построены  крупные  каналы:  им.Энгельса, "Шуманай", "Кырккыз", "Кирово-Абад", Нукусские отводы каналов им. Кирова, "Ярмыш" и др., перестроены магистральные каналы "Ходжакуль" Назарханского массива с естественным водохранилищем и отстойником. Кроме ежегодной очистки ирригационных систем, в республике за годы  войны  проведены земляные   работы   по  109 объектам  в  объеме 6.439,7 тыс.м3.

Б.Кощанов,

доктор исторических наук, профессор, отличник народного

образования Республики Каракалпакстан.

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