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Мероприятия

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

6 марта этого года в Нукусском ресторане "Караван-сарай" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8 Марта — Международному женскому дню.

Выступивший на мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров республики от всей души поздравил собравшихся с замечательным и прекрасным праздником.

В своем выступлении он отметил, что наш народ испокон веков ценил образ Матери, красоту и ум, преданность и любовь женщины. Поэтому сегодня забота о женщинах, их всесторонняя поддержка, повышение их активности в общественно-политической, социально-экономической жизни стали одним из приоритетов государственной политики.

С гордостью и удовлетворением можно констатировать, что они успешно трудятся во всех сферах жизни общества. Около 160 женщин избраны депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районных Кенесов народных депутатов, 15 докторов и примерно 180 кандидатов наук являются наставниками студенческой молодежи. За минувшие годы 23 наших одаренных девушки удостоились Государственной премии имени Зульфии. А также, в текущем году 19 женщин из нашей республики награждены нагрудным знаком "Міътабар аел".

Накануне праздника за активное участие в государственной и общественной жизни, достойный вклад в укрепление института семьи, защиту материнства и детства, группа женщина были награждены, как было сказано выше, нагрудным знаком "Міътабар аёл", а также нагрудными знаками "Ардаєлы нураний", "Іатан пида­йысы", "°мит ушєыны", Почетной грамотой Совета Министров Республики Каракалпакстан. В ходе мероприятия Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов и Председатель Совета Ми­нистров республики К.Сариев торжественно вручили эти награды владельцам.

От имени награжденных выступили активистка махаллинского схода граждан "Туран" города Нукуса, заслуженный журналист Республики Каракалпакстан Р.Жумабаева, активистка махалли, ветеран труда из Амударьинского района Р.Раимова, которые горячо поблагодарили Президента нашей страны за глубокую заботу о женщинах.

Для участниц торжества, собравшихся за праздничным дастарханом, была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств и молодых исполнителей.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.