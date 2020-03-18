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ОНИ УДОСТОИЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан "О награждении Государственной премией имени Зульфии" от 4 марта 2020 года в нашей стране был проведен конкурс.

В преддверии Международного женского дня подведены его итоги и определены лауреаты нынешнего года.

До сегодняшнего дня этой достойной награды было удостоено более 300 самых лучших молодых девушек по разным направлениям науки, литературы, образования, спорта, искусства и других.

В этом году престижная премия досталась, в числе других сверстниц представительницам Республики Каракалпакстан — Назокат Ибрагимовой и Динаре Нураддиновой.

Назокат Ибрагимова — студентка 1 курса отделения магистратуры по специальности "Лингвистика: английский язык" КГУ имени Бердаха.

Родилась она в 1997 году в Ходжейлийском районе. Своей целеустремленностью и стремлением к знаниям Назокат добивается немалых успехов в учебе и в общественной жизни своего вуза. Активная студентка принимает участие в конкурсах не только республиканского, но и международного масштаба. Так, в 2016 году на международном конкурсе "Сказки пяти континентов" ей был вручен сертификат за активное участие. За достигнутые успехи в учебе Н.Ибрагимова в 2017 году стала обладательницей Государственной стипендии имени Навои. Инициативная и принципиальная девушка не думает останавливаться на достигнутом. В том же 2017 году она приняла участие в международном симпозиуме, проходившем в городе Стамбул (Турция), выступив с докладом на тему "Семья и семейные традиции", была удостоена сертификата. А в 2018 году в рамках международного образовательного онлайн-конкурса "Солнечный свет" состоялся конкурс "Самая лучшая презентация". На этом конкурсе работы девушки были высоко оценены, и Назокат заняла почетное первое место за презентацию на тему: "Словарь терминов банковской системы, предназначенный для тех, кто изучает английский язык как второй язык".

— С первого курса я начала заниматься научной деятельностью, — сказала в беседе с нами Назокат. — В этом мне большую помощь оказала мой научный руководитель, профессор нашего университета Людмила Борисовна Хван. Я многому научилась у нее: писать научные статьи, тезисы и также защитила свой диплом под ее руководством. Поэтому в моих успехах есть и ее большая заслуга. В 2017 году мы с Людмилой Борисовной поехали в Стамбул для участия в международном симпозиуме. В 2019 году в Казани (Россия) на XII международном научно-практическом семинаре для молодых корееведов я получила сертификат. В настоящее время в магистратуре под руководством моего научного наставника Лайло Ахмадовой уже начала работу над магистерской диссертацией на тему "Методы и подходы к формированию лексической компетенции у каракалпакских учащихся уровня AI". Я выбрала методику, так как планирую идти по этому направлению и в PhD. Для меня было большой честью получить из рук Президента нашей страны эту награду. В скором будущем постараюсь оправдать доверие моих родителей и главы нашего государства своими достижениями в науке и внести свой вклад в развитие нашей республики.

Н.Ибрагимова в 2019 году успешно окончила бакалавриат и стала студенткой отделения магистратуры КГУ имени Бердаха.

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Второй обладательницей Государственной премии имени Зульфии стала Динара Нураддинова. Она родилась в 1999 году в Кунградском районе. Уже во время учебы в Нукусском колледже культуры и искусства начинающая бахсы Динара под руководством своего наставника Оралбая Утамбетова принимала активное участие во многих конкурсах и становилась победителем. В настоящее время она учится на втором курсе отделения "музыкальное образование" факультета педагогики НГПИ имени Ажинияза.

Здесь Динара получает ценные уроки у своих преподавателей, особенно у своего наставника — заслуженной артистки Республики Узбекистан Айгуль Надыровой и у других.

Играть на национальном инструменте — дутар девушка начала с малых лет, обучаясь в музыкальной школе своего района. И эта любовь к национальным песням вдохновляла ее на творческие поиски. И старания Д.Нураддиновой не остаются без результата. Она принимает участие в республиканских и международных конкурсах. В частности, в 2018 году в городе Астана (ныне — Нур-Султан) проходили международный музыкальный конкурс "Астана-Аркау" и международный фестиваль исполнителей дастанов "Уллы дала ели". Наша землячка была удостоена кубка и диплома. В прошлом году в польском городе Лодзь на международном конкурсе "Золотая лодка" Динара завоевала Гран-при конкурса. Стоит отметить и ее успех на международном конкурсе, проходившем в столице Турции — Анкаре.

— Присуждение этой Государственной премии — большое счастье для меня, — говорит Динара. — Это результат внимания и поддержки нашего Президента нам, представителям молодежи. Я рада, что осуществилась моя мечта — стать лауреатом Государственной премии имени Зульфии. Впредь мы должны быть примером для наших ровесников. Я, конечно, постараюсь оправдать доверие моих близких, наставников своими творческими достижениями и внести свою лепту в развитие нашего национального искусства.

Х.ХАЛИЛАЕВА