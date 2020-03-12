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Универсиада-2020

ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОК КАРАКАЛПАКСТАНА

На каракалпакской земле прошли финальные игры по волейболу Универсиады -2020. В течение трех дней жаркие баталии шли в спортивном зале КГУ имени Бердаха, где волейболистки из Самарканда, Нукуса, Джизака и Намангана оспаривали звание победителя Универсиады.

Команда из Каракалпакстана была представлена спортсменками НГПИ имени Ажинияза под руководством заслуженного тренера Республики Каракалпакстан Азата Казакова. Воспитанницы этого тренера не раз блистали на спортивных аренах своей хорошей игрой, добиваясь призовых мест в турнирах различного масштаба, главное из которых — первое место в чемпионате Узбекистана в 2019 году. И на этот раз волейболисткам нужно было мобилизовать свои внутренние ресурсы, проявить мастерство и показать красивую игру, невзирая на тот факт, что согласно условиям проведения Универсиады члены сборной Узбекистана не могут принимать участие в соревнованиях. А в сос­таве команды НГПИ шесть членов сборной. Вот согласно этим условиям, вторым составом выходили наши волейболистки на площадку. Первая встреча 2 марта с командой из Самарканда порадовала зрелищной игрой. Счет встречи 3:0 в пользу каракалпакских волейболисток. На следующий день — матч с серьезным соперником — волейболистками из Намангана. И на этот раз наши девушки показали хорошую игру, проявили боевой настрой и победили. И в этот раз счет 3:0 в пользу НГПИ имени Ажинияза. Последняя игра 4 марта проходила в напряженной и упорной борьбе. Хорошая игровая дисциплина, стремительная игра в нападении и надежная защита помогли каракалпакстанцам одолеть серьезных соперниц — волейболисток из Джизака также в трех сетах. Под бурные аплодисменты благодарных зрителей, в числе которых преподаватели и студенты НГПИ имени Ажинияза, КГУ имени Бердаха, ветераны спорта и любители этой прекрасной игры, наши девочки закончили турнир с уверенной победой. Надо добавить, что волейболистки повторили успех наших спортсменок по волейболу, которые также в 2007 году стали впервые победителями Универсиады.

Вот что сказал тренер А.Казаков по завершению соревнований: " Честно говоря, верил, что мои девочки победят, невзирая на то, что играли вторым составом, в котором пятеро — студентки 1 курса, без опытных спортсменок — членов сборной Узбекистана. Одним словом — молодцы. Потенциал у команды хороший, есть мастерство и спортивный азарт. Спасибо капитану команды студентке 3 курса Гульмире Кулумбетовой, которая постоянно подбадривала девочек, наставляла, помогала. С лучшей стороны открылись студентка 1 курса Надира Реимбаева и студентка 4 курса Индира Насрединова. В команде играла также студентка 1 курса КГУ имени Бердаха Камола Мурадова. Все они — чемпионки Узбекистана 2019 года".

По окончании турнира состоялась церемония награждения победительниц и призерок.

К.ПИРНАЗАРОВА

На снимках: чемпионки Универсиады -2020;

момент матча.