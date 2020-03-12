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Образование

ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ — ВАЖНАЯ СТОРОНА ВОСПИТАНИЯ

В республике в последние годы осуществляются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Подтверждением тому является и то, что, вслед за Концепцией развития физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы, в январе текущего года был издан Указ Президента страны "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан".

К примеру, согласно данному Указу будет разработана система поэтапного проведения фестиваля "Спорт общеобразовательных школ", в целях популяризации физического воспитания среди школьников и выявление среди них талантливых. Также по результатам республиканского этапа "Детских спортивных игр" по командным игровым видам спорта, победителям будет предоставлен сертификат, действительный в течение трех лет. Он даст право на получение максимального балла по предмету специализации сферы на вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения. Будут награждены денежными премиями учителя физкультуры, подготовившие победителей и призеров, занявших 1-3-е места. Также будут присвоены соответствующие квалификационные категории учителям физкультуры общеобразовательных школ и тренерам спортивных образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров предметной олимпиады по физической культуре без привлечения их к квалификационной аттестации. На мой взгляд, все эти меры послужат огромным стимулом, как для спортивной молодежи, так и преподавателей физкультуры и тренеров.

Общеобразовательная школа №65 Турткульского районо, где я работаю, начала свою деятельность в 2011 году. Школу, рассчитанную на 140 мест, сегодня посещают дети из населенного пункта "Бахор" и соседних махаллей. В ней в трех сменах обучаются 433 мальчика и девочек, которым преподают 34 преподавателя. Нас — физкультурников двое. В школе отсутствует спортивный зал. Летом занятия проводятся на уличной площадке, а в холодные времена в классах. Поэтому нет возможности в холодные времена года полноценно проводить уроки физкультуры. Несмотря на это, ученики 5-11-ти классов увлекаются шашками и шахматами, становятся победителями среди товарищей из соседних школ. В следующем году нашей школе будет десять лет. Но о расширении территории школы, то есть, дополнительных построек учебных корпусов, спортивного зала нет и речи. Очень надеемся, что совсем скоро очередь дойдет и до нас.

Для сведения хочется сказать, что сегодня в Турткульском районе функционируют 66 общеобразовательных школ. Из них в восьми школах отсутствуют спортивные залы. По данным районо, в нынешнем году в двух из них начнутся строительство.

М.Аллабергенова,

учитель физической культуры общеобразовательной школы №65 Турткульского районо.