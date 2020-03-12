Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРОЩАЕМСЯ С МАСЛЕНИЦЕЙ, ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

Радостное оживление царит с утра в школе №1 города Нукуса — ученики и педагоги встречают гостей праздника, посвященного Масленице.

А гостей приглашено немало: тут и учащиеся школы №46, воспитанники Ходжейлийского "Мехрибанлык уйи", преподаватели КГУ имени Бердаха, представители Русского культурного центра Республики Каракалпакстан. И хозяева, и гости праздника одеты в национальные русские костюмы, в зале звучат русские народные песни. Словом, все готово к празднованию. Ведущие приглашают Масленицу в гости. И Масленица принимает приглашение и входит в зал. Она рассказывает об истории праздника, который пришел из языческой культуры, его традициях. Это — самый веселый и сытный праздник, и длится он целую неделю. Каждый день Масленицы имеет свое название, главное на этом празднике — блины, которые являются и угощением, и символом праздника. Круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, который все ярче разгорается, удлиняя дни. Ведущие пели, танцевали вместе с Масленицей, угощали гостей блинами, задавали присутствующим различные загадки. Под бурные аплодисменты присутствующих свое вокальное мастерство продемонстрировала ученица 7 класса этой школы Миясар Даулетбаева. Гвоздем номера стали частушки, которые исполнили учащиеся школы. Они же весело, задорно танцевали "Кадриль" и "Калинку". Затем и гости показали свое мастерство. Учащиеся школы №46 исполнили танец "Молодые кузнецы", спели русские народные песни. А ученики школы №2 города Ходжейли Д.Сейдуллаев и З.Жетписбаев исполнили песни из репертуара М.Магомаева и русские романсы. Порадовала гостей праздника исполнением песен и воспитанница "Мехрибанлык уйи" Яна Богуш. Словом, пели и танцевали все. По окончании художественной части праздника директор школы №1 Г.Абдирова вручила всем участникам праздника памятные дипломы.

На следующий день Масленицу встречали в Русском культурном цент­ре. Среди гостей немало ветеранов труда, волонтеров, учителей. По традиции, помещения центра были оформлены соответственно празднику — проводам зимы и встрече весны, также был проведен конкурс на лучшие блины. Конечно, присутствующие гости постарались: были представлены блины простые, с сыром, творогом, мясом, красной икрой. Словом, у гостей и членов жюри глаза разбегались. А на столе тоже разносолы — блюда русской национальной кухни. Какой же праздник без песен и танцев? На празднике звучали русские народные песни, гости пускались в пляс. Подводя итоги конкурса блинов, Г.Зоркина, чтобы не обижать кулинаров, предложила не присуждать места, и всем авторам главного угощения преподнесла подарки за активное участие. С хорошим настроением гости проводили Масленицу.

К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимке: праздник Масленицы

Фото автора.