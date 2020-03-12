Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 105-летию Зульфии

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОЭТЕССЫ

На днях в Детской библиотеке Республиканского информационно- ресурсного центра состоялся литературно-музыкальный вечер "Калбларга кучган шоира", посвященный 105-летию со дня рождения народного поэта Узбекистана Зульфии Исроиловой.

Имя поэтессы хорошо известно поклонникам поэзии не только нашей страны, но и за ее пределами. Стихи Зульфии пронизаны трепетной любовью к родному краю, его необъятной природе и тонкой человеческой душе. Поэтому ее поэзия вдохновляет поколение поэтов на новые творческие свершения.

Во встрече принимали участие сотрудник Каракалпакского Республиканского центра духовности и просветительства, заслуженный работник культуры Узбекистана, поэт Шарапатдин Аяпов и педагогический коллектив и учащиеся столичных общеобразовательных школ №№19, 26 и 34.

В своем выступлении Ш.Аяпов подробно рассказал о жизни и творчестве З.Исроиловой, а также о книге поэтессы "Мушайра", вышедшей недавно на каракалпакском языке. Учитель узбекского языка и литературы общеобразовательной школы №19 Г.Юлдашева рассказала собравшимся о литературном наследии Зульфии и ее большом вкладе в отечественную поэзию.

— Подобные встречи воспитывают у подрастающего поколения любовь к литературе, — говорит заведующая отделением обслуживания детской библиотеки Республиканского информационно-ресурсного центра Айсулу Амангалиева. — Мы часто организуем такие встречи с известными писателями и поэтами нашей республики, чтобы дети хорошо знали творчество мастеров слова, полюбили чтение.

В рамках этого мероприятия учащиеся читали стихи Зульфии. Для присутствующих был продемонстрирован видеофильм о жизни и творчестве З.Исроиловой и выставка ее книг "Халкимиз ардогидаги шоира".

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: во время встречи.