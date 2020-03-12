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Медицина

ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

28 февраля с.г. в Республиканском многопрофильном медицинском центре состоялось праздничное мероприятие, посвященное 120-й годовщине со дня рождения Уразымбета Халмуратова — Героя труда, заслуженного врача Узбекистана и Каракалпакстана. Меро­приятие началось с возложения цветов к могиле У.Халмуратова.

К юбилейной дате на территории медицинского центра на постаменте был установлен бюст Герою и в присутствии многочисленных гостей, родственников, ветеранов здравоохранения и представителей общественности состоялось его открытие. Затем гостей праздника пригласили в музей У.Халмуратова, в котором экспонируются фотографии, личные вещи, книги врача-хирурга.

В актовом зале многопрофильного медицинского центра состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею ветерана медицины. Вступительным словом его открыл первый заместитель министра здравоохранения Республики Каракалпакстан К.Кудайбергенов. О значительном вкладе У.Халмуратова в становление и развитие медицинской отрасли в республике в своем выступлении рассказал заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А. Хамраев. Своими воспоминаниями о жизни и трудовой деятельности замечательного врача поделились академик Ж.Базарбаев, а также коллеги ветерана А.Каримов и Б.Уразалиев. С докладом о жизни и деятельности первого хирурга республики, ветерана здравоохранения выступил руководитель Каракалпакского отделения врачей Узбекистана А.Мамбеткаримов.

Уразымбет Халмуратов родился в бедной крестьянской семье в Турткульском районе, поэтому с детства познал горечь лишений. В 11 лет у него умерли родители. В 1923-1924 годах он проучился на курсах отдела народного образования, по окончании которых его направили на учебу в Ташкент. У.Халмуратов закончил в 1927 году медицинский техникум на "отлично", получил диплом фельдшера и остался работать в Ташкенте. Тяга к знаниям привела его в Среднеазиатский государственный университет на медицинский факультет, который он также закончил в 1932 году с отличием. Его оставили работать в институте в отделении хирургии. По причине нехватки медицинских кадров в Каракалпакстане У.Халмуратова приглашают на работу в Турткуль, где назначают главным врачом больницы и хирургом. В 1934 году У.Халмуратов четыре месяца обучался в Ленинграде на курсах повышения квалификации врача- хирурга. Отличное знание русского языка, коммуникабельность, постоянный поиск новых методик в лечении и проведении операций вызывали у преподавателей курса интерес к хирургу из Каракалпакии. В 1935 году, помимо основной работы, У.Халмуратов преподавал в медицинском техникуме Турткуля. В 1938 году он был утвержден наркомом здравоохранения республики, но сам впоследствии отказался от этой должности, так как не успевал проводить операции, работать по своей любимой специальности. А без практической работы он не мог, да и специалистов-хирургов не хватало. Поэтому его отказ приняли. По брони У.Халмуратов был освобожден от военной службы в годы Второй мировой войны. Его называли универсальным врачом, т.к. он многое умел, в любое время суток был готов к работе, всегда приходил на помощь. Уже в те годы о нем говорили как о лучшем хирурге республики. С 1963 года У.Халмуратов работает врачом санитарной авиации Каракалпакстана, летает на вызовы в самые отдаленные уголки республики на самолете. Как потом подсчитали статистики, врач Халмуратов провел в воздухе более тысячи часов. По необходимости он работал не только врачом-хирургом, но и врачом-инфекционистом, акушером-гинекологом.

За 36 лет работы в сфере медицины У.Халмуратов провел более тысячу операций, подготовил десятки врачей, написал немало пособий на медицинскую тему.

С 1946 года он четырежды избирался депутатом Верховного Совета бывшего Союза. А в 1943 году награжден Орденом Трудового Красного Знамени, в 1967-м — орденом Красной Звезды. За большие заслуги в области охраны здоровья населения У.Халмуратову в 1969 году присвоено звание Героя Социалистического труда. В 1985 году его награждают орденом "Знак Почета". Заслуженный врач Узбекистана и Каракалпакстана лечил не только медицинскими препаратами, но и добрым словом, искренним отношением к пациенту. Этому он учил и своих учеников. Республиканская больница (ныне Республиканский многопрофильный медицинский центр), где долгое время проработал врач У.Халмуратов, ныне носит его имя. И проведение празднования 120-й годовщины со дня рождения У.Халмуратова еще раз подтверждает тот факт, что его дела надолго остались в памяти народа, он был и будет всегда гордостью Республики Каракалпакстан.

К.ПИРНАЗАРОВА