Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 75-летию Великой Победы

КАРАКАЛПАКСТАН В ТЯЖЕЛОМ 1941-м

9 мая 2018 года, выступая перед ветеранами Второй мировой войны, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев призвал историков и писателей воспевать подвиг отцов и дедов, боровшихся с фашизмом, — молодежь должна знать историческую правду о войне.

Наша газета начинает публикацию цикла статей доктора исторических наук, профессора Б.А.Кощанова, посвященных вкладу Каракалпакстана в Великую Победу

... Враг силен и мы отступаем..., — эти слова, прозвучавшие по радио 3 июля 1941 г., задали особый тон обращению к народу и как бы разорвали пелену. С этого момента стало расти понимание, что война будет совсем не такой, какой она представлялась поначалу. Война входила в жизнь мирных жителей Каракалпакстана через жесткую, пугающую правду сводок Совинформбюро и повестки из военкоматов, как суровая необходимость воспринималось введение нормированного распределения продуктов в городах, увеличение сельскохозяйственного налога в аулах и кишлаках, подоходного налога с населения, изменения в использовании рабочих рук и регулирования трудовых отношений.

В апреле 1941 года на Пленуме областной парторганизации выходец из Ферганы Сабир Камалов был избран первым секретарем Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана. Председателем Президиума Верховного Совета ККАССР был избран Матеке Джуманазаров. Слушателя партийных курсов при ЦК ВКП (б) Пиржана Сеитова досрочно отозвали с учебы и 27 апреля 1941 года четвертая сессия Верховного Совета Каракалпакстана назначила его председателем Совета Народных Комиссаров республики. Таким образом, образовался руководящий триумвират в лице С.Камалова, М.Джуманазарова и П.Сеитова. Сразу же отметим, что данный триумвират показал себя с наилучшей стороны в суровые годы войны.

"Все отправились на защиту отечества, — вспоминает те тягостные дни П.Сеитов, — если джигиты от 18 до 40 лет ушли на фронт, то от 40 до 50 направляли в рабочий батальон. Несмотря ни на какие трудности, с упорством наш народ не останавливал посев и чеканку хлопка. Даже сохранили предыдущий уровень урожайности хлопка. Каждое дехканское хозяйство обязалось сдать из своего личного подсобного хозяйства 35 кг мяса, 3 кг масла для фронтовиков".

В Каракалпакстане сразу же был созван актив республики и были определены первоочередные задачи, куда входили вопросы мобилизации, безусловное выполнение всех обязательств по производству сельскохозяйственных товаров, невыполнение заданий считалось как содействие врагу, мобилизация всех внутренних резервов народного хозяйства в интересах обороны, разумное использование земельных и водных ресурсов, за счет которого в 1942 году планировали увеличить посевные площади на 20 тысяч га, осуществлять уборочную кампанию с учетом "военного времени", и к 15 декабря закончить сбор хлопка. Также были даны конкретные задания по сохранению и увеличению поголовья скота, расширению объемов шелкопроизводства и др.

С первых дней войны местная промышленность Каракалпакстана перешла на выпуск продукции для фронта. Однако, к началу войны удельный вес военного заказа среди изделий был невелик. Частично выпуск военного обмундирования для солдат Действующей армии производили 25 артелей промкооперации, промкомбинат и 4 хлопкоочистительных завода.

Совнарком под председательством П.Сеитова наметил расширение производства товаров и продовольствия за счет использования местных источников сырья: дикорастущих (кендыря, джиды, рогоза, камыша), сельхозсырья (кожи и шерсти), утильсырья (кости, рога), полезных ископаемых (соль, мел, гипс, корунд, глина) и богатых внутренних водоемов. Пищевики для нужд фронта наладили производство продуктов питания по народным рецептам, поставив на фронт в 1941 г. рыбных консервов — 4,4 тонны, соленых овощей — 42,4 тонны, сушеных дынь — 1,2 тонны.

Государственная и кооперативная промышленность ККАССР, преодолевая трудности, связанные с войной, добилась в 1941 г. прироста валовой продукции, 100 предприятий промышленности дали в 1941 г. продукции на 53900 тысяч рублей.

Расширение производства, в соответствии с постановлением СНК ККАССР от 4 февраля 1941 г. "Об увеличении производства товаров широкого потребления и продовольствия на местном сырье", намечалось произвести за счет использования, главным образом, местных источников сырья. За 4 месяца 1941 г. было выпущено продукции на 570,8 тыс.руб.

Накануне Великой Отечественной войны экономика Каракалпакстана располагала значительными ресурсами, способными дать стране значительное количество сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

В 1941 г. посевные площади республики достигли 238 тыс. га, в том числе хлопчатником было засеяно более 54,3 тыс. га. Увеличилось поголовье скота, производство коконов достигло 165 тонн. Задача мобилизации сырьевых и продовольственных ресурсов для обеспечения потребностей армии и населения, наряду с хлопком, требовала также увеличения производства зерна, продукции животноводства.

Уже в первые годы войны более 50% рабочих и инженерно-технических работников хлопкоочистительных, маслобойных и мыловаренных заводов состояли из женщин.

В первые годы войны Каракалпакстан передал фронту 4872 лошади, 419 автомашин и мн. др. До конца 1941 года на фронт были мобилизованы 813 ответработников районного и республиканского звена. Ну а в целом, на фронт отбыли более 24,5 тысячи человек. В короткий срок были изготовлены и отправлены на фронт свыше 4 тысяч фуфаек, 3370 теплых брюк, 1344 свитеров и другие теплые вещи.

Хлопкоробы Каракалпакстана 26 октября 1941 г., на 10 дней раньше установленного правительством срока, перевыполнили план хлопкозаготовок первого года войны, сдав государству 95,3 тыс. тонн хлопка-сырца. Секретарь Каракалпакского обкома КПУ С.Камалов и председатель Совнаркома ККАССР П.Сеитов радостно телеграфировали руководителям Узбекистана У.Юсупову и А.Абдурахманову: "отборными и первыми сортами сдано 72,2 % хлопка".

К 1 ноября 1941 г. по республике были сформированы 20 батальонов, 114 рот, 955 отделений. К 3 декабря 1941 г. была сформирована 97-я Каракалпакская отдельная национальная бригада, в которую добровольно вступили 5500 человек. В формируемую бригаду влились из Нукуса 428 человек, Турткульского района — 1094, Ходжейли — 334, Чимбая — 459, Тахтакупыра — 223, Кунграда — 315, Караузяка — 352 человека.

В декабре 1941 г. под Москвой фашист­ская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, был развеян миф о непобедимости ее армии. Трудный путь к Победе только начинался. Тыл страны продолжал преодолевать суровые испытания.

Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор, отличник народного образования РК.