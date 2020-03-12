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В фокусе внимания — Муйнак

ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Отличительная примета республики последних лет — это строительство новых дорог и тротуаров для пешеходов, которые делают города благоустроенными и комфортными для проживания. Отрадно, что новые дороги прокладываются и в отдаленных райцентрах, поселках.

Эти дороги городское и районные дорожно-эксплуатационные предприятия прокладывают за счет средств программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" и других программ местного и республиканского бюджетов. В программе по созданию нового Муйнака одной из первостепенных задач значится строительство новых дорог, которое выполняет Муйнакское районное дорожно-эксплуатационное унитарное предприятие (МРДЭУП).

Сократить расстояние между Муйнаком, расположенным вдали от магистральных дорог и ближайшего Кунграда, возможно благодаря хорошим автомобильным дорогам, а именно единственной автодороги "Кунград-Муйнак" Р-173, по которой сегодня добираются и легковые автомобили, и тяжелый транспорт. Расстояние свыше 100 км ремонтируется участками и носят эти работы регулярный характер. В прошлом году на данной дороге были выполнены ремонтные работы на участке общей протяженностью 1,23 км. Благодаря улучшенному на отдельных сложнопроходимых отрезках трассы дорожному покрытию, передвижение транспортных средств стало безопасным.

— В прошлом году наше предприятие по программам "Обод кишлок" проложило новые дороги на территории трех сельских сходов граждан общей протяженностью 4,2 км: 2 км — в ССГ "Бозатау", 1,2 км — в ССГ "Хаким ата" и в поселке "Мадели" ССГ "Порлытау", — говорит директор МРДЭУП С.Каленов.

Заметно изменила облик райцентра Муйнака обновленная ровная дорога на центральной улице, тянущаяся вдоль всего райцентра, качество которой уже оценили и жители района, и туристы. Не забыли и о пешеходах, тротуары тянутся вдоль нее и, как полагается, озеленен участок, прилегающей к дороге, и проведено уличное освещение. Строительство новой дороги выполняет Кунградское ДРСУ, по окончании которого она будет передана на баланс МРДЭУП. Само предприятие в прошлом году проложило на улицах "Тынышлык", "Бозатау" и "Муйнак" асфальтовые дороги общей протяженностью 2,7 км.

Уже второй год ведется работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы муйнакского аэропорта. Перед МРДЭУП стоит задача восстановления покрытия длиной 2,3 км и шириной 60 м. Уже в этом году намечена сдача объекта. Существовавшая полоса не просто будет улучшена, но и продлена, что увеличивает возможности полосы по приему самолетов разной грузоподъемности. Для получения сверхпрочного покрытия применяется специальная технология с использованием высококачественного битума. На сегодняшний день готова полоса протяженностью 700 м с трехслойным покрытием асфальта. На остальной части проведена лишь часть работ, то есть выровнен грунт, проложен щебеночно-песчанный слой, остались работы по прокладке асфальта, а также рулевой дорожки и перрона.

Одновременно с работами на взлетно-посадочной полосе ведется строительство терминала муйнакского аэропорта на 50 человек. При финансовой поддержке ДКС АО "Узбекистон темир йуллари" строительство терминала будет завершено в нынешнем году.

И.ПЕТРУШИНА

На снимке: идет процесс прокладки дороги.