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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА — 2019» НАГРАЖДЕНЫ В МУЙНАКЕ

В Республике Каракалпакстан состоялось мероприятие, посвященное награждению победителей республиканского конкурса "Студент года — 2019".

Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Центральным советом Союза молодежи Узбекистана было запланировано проведение мероприятий награждения победителей республиканского конкурса "Студент года — 2019", организованного в рамках исполнения задач, намеченных в "Программе мер по реализации государственной молодежной политики в системе Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан" от 15 января 2019 года.

В Каракалпакстане торжественно встречали студентов-победителей из 17 высших образовательных учреждений нашей страны. Гости ознакомились с достопримечательностями Нукуса. Особенно понравился студентам известный Каракалпакский государственный музей искусств имени И.Савицкого.

Победители республиканского конкурса высадили саженцы около Дворца культуры, расположенного в центре Муйнакского района, и вдоль центральной дороги.

Затем состоялось торжественное награждение победителей. Объявлены имена студентов, занявших первое, второе и третье места в номинациях "Лучший студент-знаток года по специальности", "Самый активный студент-инициатор-пропагандист года", "Самый активный студент-изобретатель-новатор года", "Самый активный студент-спортсмен года", "Самый активный творческий студент года", "Самый активный студент-блогер года", "Самый образцовый студент-предприниматель года".

— Я мечтала посетить Муйнак и увидеть преобразования своими глазами, — говорит студентка Ферганского государственного университета, занявшая второе место в номинации "Самый творческий студент года" Муштарийбегим Курбанова. — А организация церемонии награждения в Каракалпакстане, Муйнаке еще больше вдохновила творческую студенческую молодежь.

Победители награждены специальными статуэтками, дипломами и дорогими подарками от организаторов.

Д.АБИБУЛЛАЕВ