Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:58:08, 06.03.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан

ПРИЕМ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

27 февраля этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялся прием Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Узбекистане Эдуарда Шапиры.

Приветствовав гостя, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов рассказал о мерах, принимаемых под руководством Президента по устойчивому социально-экономическому развитию республики, последовательному устранению негативных последствий Аральской катастрофы, повышению благосостояния населения. Он подчеркнул, что сегодня политические, торгово-экономические, инвестиционные связи между Узбекистаном и Израилем успешно развиваются. Особенно следует отметить такие сферы, как здравоохранение, сельское хозяйство, туризм. Передовой опыт Израиля в области водосбережения является очень ценным в нашем регионе.

Выразив глубокую признательность за теплый прием, посол Э.Шапира отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, туризма, предпринимательства, решении экологических проблем.

В ходе приема произошел конструктивный обмен мнениями по углублению взаимного сотрудничества.

ККИА

3 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF