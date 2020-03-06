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В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан

ПРИЕМ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

27 февраля этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялся прием Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Узбекистане Эдуарда Шапиры.

Приветствовав гостя, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов рассказал о мерах, принимаемых под руководством Президента по устойчивому социально-экономическому развитию республики, последовательному устранению негативных последствий Аральской катастрофы, повышению благосостояния населения. Он подчеркнул, что сегодня политические, торгово-экономические, инвестиционные связи между Узбекистаном и Израилем успешно развиваются. Особенно следует отметить такие сферы, как здравоохранение, сельское хозяйство, туризм. Передовой опыт Израиля в области водосбережения является очень ценным в нашем регионе.

Выразив глубокую признательность за теплый прием, посол Э.Шапира отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, туризма, предпринимательства, решении экологических проблем.

В ходе приема произошел конструктивный обмен мнениями по углублению взаимного сотрудничества.

ККИА