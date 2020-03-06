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Спорт

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ КАРАКАЛПАКСТАНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Матчем между командами КГУ и "Жеке гурес" завершился чемпионат Каракалпакстана по мини-футболу сезона 2019-2020 г.г., в котором впервые за долгие годы приняло участие рекордное количество команд.

В высшей лиге выступили 8, в первой — 20 команд. Старт состязаниям, которые начались еще 14 декабря 2019 года на спортивной арене Нукусского колледжа олимпийского резерва, задали команды, выступающие в высшей лиге — КГУ имени Бердаха, Шортанбай ( Нукусский район), Центробанк, Детско-юношеская академия футбола, НГПИ имени Ажинияза и другие. В первом круге чемпионата в семи турах было сыграно 28 игр. Самыми зрелищными и напряженными по накалу были игры между командами НГПИ — "Тумар" (Тахиаташ) — 5:4; КГУ — "Шортанбай" — 8:1, КГУ — Центробанк (Нукус) — 4:1. Без поражений в первом туре выступила только команда КГУ (тренеры М.Солохин и Т. Сейтмуратов), которая выиграла все свои семь матчей и набрала в итоге 21 очко. Второе место заняла команда Центробанка (тренер Э.Кутыбаев), проигравшая лишь лидеру и набравшая 18 очков. С 15 очками команда НГПИ (тренер Т.Искандеров) замкнула тройку ведущих. По результатам второго круга, который стартовал 26 января, также лидерство захватила команда КГУ, которая сыграла только одну ничью и безоговорочно стала чемпионом. Второе место удержала команда Центробанка, а третье место — у команды НГПИ. Лучшим игроком чемпионата признан Расул Мусаев (КГУ), лучшим бомбардиром стал Адил Алланазаров ("Жеке гурес").

Команды, выступающие в первой лиге, были разделены на четыре группы по 5 в каждой. В группах "А" и "С", по результатам игр первого круга лидировали коллективы "РШИФ-87" (Нукус) и "Гоне кала" (Нукус), набравшие по 7 очков. В группе "В" всех опережала команда "Пантера", — у которой 9 очков. И в группе "Д" на первом месте с 6 очками — команда "Реал-Нукус". По результатам игр второго круга сильнейшей стала команда "РШИФ-87". Второе место — у команды "Кумбыз" из Ходжейлийского района. Третье место — у команды "Шахтемир" из Чимбайского района.

Организатором футбольного турнира выступила Ассоциация мини-футбола Республики Каракалпакстан.

К.ПИРНАЗАРОВА