Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:05:18, 06.03.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

И ЗАЦВЕТУТ САДЫ...

Для  работников  Навоийского  горно-металлургического комбината  участие в акции "Судьба Арала — судьба будущих поколений" стало важным событием в жизни.

Более ста юношей и девушек из соседней области, приехали к ровесникам не с пустыми руками. Спортивные товары, учебная и другая литература, сувениры для музея экологии,   строительный инвентарь для батальонов Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана передали навоийцы жителям Муйнакского района.

— Мы не могли остаться в стороне от общего дела, потому приняли решение отправиться за сотни километров от дома все вместе, — говорит председатель молодежной организации Навоийского  горно-металлургического комбината Санжар Раджабов. — Происходящие в Муйнаке перемены поражают, они коснулись всех сторон жизни. "Зеленый вызов", брошенный экологической партией, был принят и вот мы здесь. Нам был выделен участок в один гектар, который расположен в 100 с лишним километрах от Муйнака. Для работы на свежем воздухе были созданы все необходимые условия,  от нас требовались только  сила духа и желание превратить пустыню в цветущий оазис.

С юга на север отправились  и жители Амударьинского района.  Их мечта — вырастить сад на дне Арала вполне осуществима. Первый шаг ей навстречу они уже сделали, высадив свыше 1000 саженцев фруктовых деревьев на бывшем дне моря. Более 50 молодых людей, объединившись в одну  дружную команду,  провели день с пользой для родного края.

Сотни юношей и девушек  стали участниками акции "Каждому молодому человеку — по 20 саженцев", проводимой в Кунградском районе. Встретить весну во все-оружии  вышли те,  кому не безразличен  окружающий мир. Сельский  сход  граждан "Алмазар", расположенный вдоль   трассы  "Кунград — Муйнак", стал центром внимания представителей районного совета молодежи, который также намерены превратить его в "зеленую зону". Сделать свой любимый  уголок краше стараются и жители других районов республики. В Элликкалинском районе работники детских садов и учителя школ также стали участниками мероприятий по благоустройству. Ими высажено свыше  1500 кустов роз и 1000 фруктовых и декоративных деревьев.

 А.Аминова

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