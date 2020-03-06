Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

По инициативе Прокуратуры Республики Каракалпакстан в Ходжейлийском районе прошел Фестиваль инициативной молодежи.

На мероприятии прокурор республики Х.Каримов отметил широкомасштабную работу, проводимую в нашей стране по защите молодого поколения от негативного влияния чуждых идей, профилактике правонарушений, обеспечению занятости, вовлечению в предпринимательскую деятельность.

Участники фестиваля присутствовали на финальном этапе турнира по шахматам и шашкам, организованном в районной общеобразовательной школе №20. В соревнованиях приняли участие 84 ученика из 42 школ. Им были вручены 50 экземпляров книг художественной литературы.

Гости также ознакомились с работой Логистического центра, где им была представлена презентация.

В зале Детской и юношеской спортивной школы были организованы Специальная трудовая ярмарка для молодежи и женщин и Торгово-выставочная ярмарка товаров и изделий, произведенных субъектами предпринимательства. Коммерческие банки и районная государственная налоговая инспекция провели семинар-показ под названием "100 возможностей для успеха". В ходе трудовой ярмарки 28 молодых людей были трудоустроены.

В детской школе музыки и искусства №5 Ходжейлийского района прошла встреча с активной молодежью и юными предпринимателями, которые рассказали о своей деятельности в сфере бизнеса. Здесь же, в ходе открытого диалога, положительно решены 13 обращений предпринимателей района. Затем был организован конкурс по теме "Родина моими глазами" с участием 46 юных художников. В ходе проведения данных мероприятий малообеспеченным семьям вручены 3 инвалидные коляски, 2 швейные машинки, подарки 10 детям, обучающимся на дому.

В этот же день участники фестиваля побывали в "Мехрибанлык уйи", где встретились с его воспитанниками и подарили им 2 компьютера и 50 художественных книг.

В районном Транс­портном профессиональном колледже руководители предпринимательских субъектов, занимающиеся ремесленничеством и изготовлением мебельной продукции, организовали свои выставки и провели мастер-класс для юных учащихся.

В общеобразовательной школе №6 состоялся финальный этап конкурса "Ходжейли — безопасный район", направленный на противодействие преступности и правонарушений. Трое победителей конкурса награждены планшетом, флип-чарт-доской и оборудованием Wi-fi.

В организованной еще одной ярмарке со своими вакансиями участвовали 56 предприятий и организаций, по итогам которой 16 гражданам вручены направления на трудоустройство, 25 человек получили направления на работу в обществе с ограниченной ответственностью "Nu­kus­medtex".

ККИА