Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ВНЕДРЯЮТСЯ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

На днях в Нукусе состоялся семинар для фермеров, посвященный вопросам внедрения водосберегающих технологий, организованный региональными министерствами сельского и водного хозяйства.

Нужно отметить, что с прошлого года на без малого 400 га посевных площадей под хлопчатник в Амударьинском, Турткульском, Элликкалинском, Берунийском и Ходжейлий­ском районах применена капельная система орошения на полях хлопчатника. Внедрение данного метода полива на посевных площадях хлопчатника было определено как приоритетное направление в Постановлении Президента страны "О неотложных мерах по созданию благоприятных условий для широкого использования технологий капельного орошения при производстве хлопка-сырца" от 27 декабря 2018 года, в котором, ссылаясь на данные реализации проекта в Сырдарьинской и Самаркандской областях, отмечена эффективность использования капельного орошения при производстве хлопка-сырца. Для внедривших капельное орошение на полях хлопчатника фермеров в прошлом году были внедрены механизмы государственной поддержки.

В связи с требованиями дня по изменению климата с прогнозируемым дефицитом воды для стран Центральной Азии фермер должен быть готов к будущим вызовам, адаптироваться к новым условиям. Прошлогодний опыт во всех регионах страны подтвердил необходимость дальнейшего внедрения водосберегающих технологий. Постановление Президента страны "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 25 октября 2019 года предполагает дальнейшую работу по реформированию механизмов использования водных ресурсов и их рациональному использованию. Согласно постановлению, в нынешнем сезоне намечено внедрение водосберегающих технологий орошения на почти 44 тысячах гектарах по стране на посевных площадях хлопчатника, плодовых, виноградников и других культур. Здесь же показан механизм получения субсидий на покрытие части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения, а также части процентных расходов по банковским кредитам, выделяемых на их закуп и строительство. Постановлением отмечены приоритетные виды водосберегающих технологий орошения, а именно капельное орошение, дождевальное орошение, как широкоохватное, так и спринклерные системы, а также дискретный способ орошения с лазерной планировкой земель (система подачи воды по гибким трубопроводам).

На обучающем семинаре для фермеров и представителей кластеров рассказывалось о водосберегающих технологиях, активно использующихся в мире. Преподаватели Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета О.Акназаров, С.Генжемуратов, Р.Кушеков рассказали о необходимых агротехнических мероприятиях при использовании того или иного вида водосберегающеих технологий орошения на различных культурах. Продемонстрированы показатели эффективности при применении данных технологий на разных культурах. А также рассказано об удачных практиках использования данных технологий в условиях Каракалпакстана. Наглядно показана система работы капельного орошения от забора воды в отстойник и далее подача с помощью насосов на поля. Представитель Минис­терства сельского хозяйства Републики Каракалпакстан О.Калханов рассказал о результатах использования водосберегающих технологий на посевных площадях хлопчатника в прошлом году. Отмечена высокая плотность плодов на кустах культуры, что позволило получить среднюю урожайность 40-45 ц/га и, конечно, сэкономить воду от 40-до 60 процентов от обычного использования. В этом году в Каракалпакстане намечено внедрить водосберегающие технологии на 568 га земель под хлопчатник, сады, виноград и прочие культуры. Еще раз напомнили, что тем, кто использует эти технологии, полагаются субсидии в размере 8 млн. сумов за каждый гектар использования данных технологий.

Представитель Минис­терства водного хозяйства Республики Каракалпакстан А.Кыдырбаев показал полный перечень местных производителей механизмов и инвентаря для капельного и других систем орошения.

В заключительной части семинара фермеры, уже внедрившие свои технологии, рассказали о своем опыте и ответили на вопросы.

И.ПЕТРУШИНА