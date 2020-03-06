Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:26:49, 06.03.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ВНЕДРЯЮТСЯ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

На днях в Нукусе состоялся семинар для фермеров, посвященный вопросам  внедрения водосберегающих технологий, организованный региональными министерствами сельского и водного хозяйства.

Нужно отметить, что с прошлого года на без малого 400 га посевных площадей под хлопчатник в Амударьинском, Турткульском, Элликкалинском, Берунийском и Ходжейлий­ском районах применена капельная система орошения  на полях хлопчатника. Внедрение данного метода полива на  посевных площадях хлопчатника  было определено как приоритетное направление в Постановлении Президента страны "О неотложных мерах  по созданию  благоприятных условий для широкого использования  технологий капельного орошения при производстве хлопка-сырца" от 27 декабря 2018 года, в котором, ссылаясь  на данные реализации проекта в Сырдарьинской  и Самаркандской областях,  отмечена эффективность использования капельного орошения при производстве хлопка-сырца. Для внедривших капельное орошение на полях хлопчатника фермеров в прошлом году были внедрены механизмы государственной поддержки.

В связи с требованиями дня по изменению климата с  прогнозируемым дефицитом воды для стран Центральной Азии фермер должен быть готов к будущим вызовам, адаптироваться к новым условиям.  Прошлогодний  опыт во всех регионах страны  подтвердил необходимость дальнейшего внедрения водосберегающих технологий. Постановление Президента страны "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 25 октября 2019 года  предполагает дальнейшую работу по реформированию механизмов  использования водных ресурсов и их рациональному использованию. Согласно  постановлению,  в нынешнем сезоне намечено внедрение водосберегающих технологий орошения на почти 44 тысячах гектарах по стране   на посевных площадях  хлопчатника, плодовых,  виноградников и других культур. Здесь же показан механизм получения субсидий на покрытие  части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения, а также части процентных расходов по банковским кредитам, выделяемых на их закуп и строительство. Постановлением отмечены  приоритетные виды  водосберегающих технологий орошения, а именно  капельное орошение,  дождевальное орошение, как широкоохватное, так и спринклерные системы, а также дискретный способ орошения  с лазерной планировкой земель (система подачи воды по гибким  трубопроводам).

На обучающем семинаре для фермеров и представителей кластеров рассказывалось о  водосберегающих технологиях, активно использующихся в мире. Преподаватели Нукусского филиала Ташкентского государственного  аграрного университета О.Акназаров, С.Генжемуратов, Р.Кушеков рассказали о необходимых агротехнических мероприятиях  при использовании того или иного вида  водосберегающеих технологий  орошения на различных культурах. Продемонстрированы показатели  эффективности при применении данных технологий  на разных культурах. А также рассказано об удачных практиках использования  данных технологий в условиях Каракалпакстана. Наглядно показана система работы капельного орошения от забора воды в отстойник и далее  подача с помощью насосов на поля.  Представитель Минис­терства сельского хозяйства Републики Каракалпакстан О.Калханов рассказал о результатах  использования водосберегающих технологий на посевных площадях хлопчатника  в прошлом году.   Отмечена  высокая плотность плодов на  кустах культуры, что позволило  получить среднюю урожайность 40-45 ц/га и, конечно, сэкономить воду от 40-до 60 процентов от обычного использования. В этом году в Каракалпакстане намечено внедрить  водосберегающие технологии на  568 га  земель под хлопчатник, сады,  виноград и прочие культуры. Еще раз напомнили, что тем, кто использует эти технологии, полагаются субсидии в размере 8 млн. сумов за каждый гектар использования  данных технологий. 

Представитель Минис­терства водного хозяйства  Республики Каракалпакстан А.Кыдырбаев  показал полный перечень  местных производителей  механизмов и инвентаря  для капельного  и других  систем орошения.

В заключительной  части семинара  фермеры, уже внедрившие свои технологии, рассказали о своем опыте и ответили на вопросы.

И.ПЕТРУШИНА

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