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НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ БЛЮСТИТЕЛИ ПОРЯДКА

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялась торжественная церемония награждения победителей каракалпакстанского этапа конкурса "Лучший опорный пункт органов внутренних дел".

В ходе нее заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан — министр по поддержке махалли и семьи С.Турманов, министр внутренних дел республики А.Темирханов рассказали о широкомасштабных мерах, направленных на обеспечение верховенства закона, повышение правовой культуры населения, воспитание граждан в духе уважения к закону, предупреждение правонарушений, борьбу с религиозным экстремизмом.

За последние годы в защите законных прав и свобод граждан, предотвращении правонарушений и борьбе с преступностью неуклонно растет роль опорных пунктов органов внутренних дел и инспекторов по профилактике. Организуемые по инициативе главы государства конкурсы на звание лучшего опорного пункта органов внутренних дел играют ключевую роль в вышеназванных направлениях.

По итогам конкурса лучшим признан опорный пункт №5, обслуживающий столичный махаллинский сход граждан "Сарбиназ", который завоевал путевку на заключительный, узбекистанский этап. Второе место присуждено опорному пункту №51 сельского схода граждан "Бибазар" Берунийского района, а опорный пункт №150 сельского схода граждан "Саманкуль" Ходжейлийского района стал третьим.

Кроме того, определились победители и в индивидуальных номинациях, в частности, "Самый самоотверженный руководитель сектора", "Самый активный заместитель руководителя органов внутренних дел по молодежной политике", "Образцовый руководитель комитета женщин", "Самый самоотверженный председатель схода граждан", "Самый активный инспектор по профилактике", "Справедливая комиссия по примирению", "Активный специалист по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях", "Самый активный молодежный лидер", "Самый активный инспектор по вопросам женщин", "Самый активный помощник инспектора по профилактике", которым также вручены ценные призы от организаторов.

Участникам мероприятия представлена концертная программа мастеров искусств и молодых исполнителей.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.