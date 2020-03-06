Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

В своем Послании Олий Мажлису Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание вновь избранного состава депутатов на ключевом моменте их деятельности: "...принимать активное участие в решении проблем населения своих избирательных округов, жить заботами и проблемами людей".

Руководствуясь вышесказанным, а также в целях личного участия в широкомасштабных преобразованиях, проходящих в Муйнак­ском районе, в Нукус 20 февраля приехали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 21 февраля народные избранники посетили Муйнак, ознакомились с проводимой там работой, осмотрели музей под открытым небом — "Кладбище кораблей". Затем встретились с рабочими, занятыми на посадке засухо-и солеустойчивых культур, приняли участие в посадке саксаула на высохшем дне Арала. По завершению работы, депутаты поощрили занятых на посадке работников подарками, организовали для них чаепитие и концерт. Во второй день своей поездки часть депутатов посетила Ходжейлийский "Мехрибанлык уйи". Выступая перед воспитанниками, депутат Законодательной палаты М.Ходжаева отметила прекрасные условия, созданные для детей, поблагодарила воспитателей за работу по воспитанию подрастающего поколения. В выступлении другого депутата Э.Аслоновой отмечалось, что для этих детей открыты все дороги в будущее, главная их задача на сегодняшний день — учеба, освоение знаний, чтобы в дальнейшем они смогли выбрать себе профессию по душе и учиться в том вузе, который им нужен. С напутствиями в адрес воспитанников выступила и депутат Л.Сеитова, которая рассказала о цели приезда депутатов в Каракалпакстан. Затем воспитанникам они преподнесли подарки, в числе которых — игрушки, книги и школьные принадлежности.

Следует отметить, что часть подарков — дар учащихся школы №166 Яшнабадского района города Ташкента, которые провели акцию "Мой подарок воспитаннику Ходжейлийского "Мехрибанлык уйи", другая часть — дар депутат­ского корпуса. В конце мероприятия воспитанники поблагодарили депутатов за подарки и внимание, оказываемое им, и выступили перед гостями с большой концертной программой.

К.ПИРНАЗАРОВА.

НА СНИМКАХ: депутаты в "Мехрибанлык уйи".

Фото автора.