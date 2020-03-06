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ОБСУЖДЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось совещание, посвященное обсуждению проектов законов, вынесенных на рассмотрение второго пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В совещании, которое вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Хамраев, приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса и городского, районных кенесов народных депутатов.

Председатель комитета по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Сената Б.Таджиев, члены Сената Г.Аннаклычева, Ш.Уснатдинов, О.Атаниязова и другие рассказали о проектах законов "О переписи населения", "О метрологии", "О международном коммерческом арбитраже", "Об издательской деятельности", "О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков", "Об участии граждан в охране общественного порядка", которые будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании Сената.

В ходе заседания отмечались актуальность и востребованность новых законопроектов. В частности, подчеркнута особая роль махаллей в поддержании правопорядка. Также отвечает требованиям дня нормативный документ о правовом регулировании издательского дела, широкого развития книгопечатания.

Ряд депутатов предложили отдельные поправки к законопроектам.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.