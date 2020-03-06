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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВТОРОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

22 февраля этого года состоялась вторая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В ней приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбе­кистан, руководители Народных приемных Президента, секторов, министерств, ведомств, предприятий, учреждений, правоохранительных органов, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

На сессии была дана информация о предстоящих в 2020 году мерах по содействию занятости молодежи, их профессиональной ориентации, привлечению к фермерской, ремесленнической деятельности и вопросах правильной организации молодежной трудовой миграции.

В частности, было отмечено, что во время своей поездки в Каракалпакстан в августе прошлого года Президент нашей страны уделил особое внимание задачам всесторонней поддержки молодежи, создания ей широких возможностей и условий для творческого поиска. В этом отношении пять важных инициатив, выдвинутых главой государства, и разработанная "Дорожная карта" имеют исключительно важное значение.

На этой основе принято Обращение, включающее в себя вопросы сегодняшней жизни и будущего молодежи.

Сегодня в Каракалпакстане численность граждан молодого поколения составляет более 1 миллиона 80 тысяч человек, что говорит о весомой роли и высоком потенциале молодых людей в общественно-политической и социальной жизни республики.

В области создания благоприятных условий для молодежи в 2019 году проведена заметная работа. Так, в результате организации трудовых ярмарок была обеспечена занятость около 3 тысяч 400 юношей и девушек. На основе государственной программы "Молодежь — наше будущее" на реализацию 168 бизнес-проектов выделено кредитов на сумму более 68 миллиардов сумов, в результате которых создано чуть менее 500 рабочих мест. А в рамках реализации программы "Каждая семья — предприниматель" свыше 500 представителей молодежи получили 14 миллиардов сумов кредитов. 270 молодым предпринимателям выделены земельные участки и неиспользуемые объекты.

В Берунийском, Канлыкульском и Муйнакском районах построены новые Центры молодежи. В Нукусе и во всех районах возводятся 22 комплекса "Ешлар мехнат гузари", из них в Ходжейлийском, Элликкалинском, Берунийском и Муйнакском районах они сданы в эксплуатацию.

Кроме того, в городе Нукусе и Ходжейлийском районе для молодых предпринимателей строятся коворкинговые центры.

Как известно, во время встречи с молодежью в школе имени Мухаммада аль-Хорезми 27 декабря минувшего года Президент страны заявил, что 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике. В соответствии с этим, разработан и успешно осуществляется "Каракалпакстанский опыт молодежной политики".

А также, в нынешнем году намечено выделение молодежи более 20 тысяч гектаров земельных площадей. В частности, в настоящее время в Муйнакском районе молодым людям, а также работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям выделено 6 тысяч гектаров и принимаются меры по обеспечению их поливной водой и улучшению мелиоративного состояния. За декабрь-февраль свыше 200 молодых людей получили 5 тысяч гектаров земли. На сегодняшний день 739 фермерских хозяйств возглавляют энергичные молодые люди.

Еще одна важная сторона — взятие каждым руководителем сектора и сферы шефства над не менее 20 молодыми людьми с целью вовлечения их в предпринимательство, фермерство, содействия им стать состоятельными гражданами.

Также были определены задачи в первые 6 месяцев года для привлечения молодежи Муйнакского и Бозатауского районов на курсы швей, управления трактором и специальной техникой, обеспечения массового участия в производстве сельхозпродукции на приусадебных участках, в теплицах, организации молодежных строительных отрядов и волонтерских групп для строительства, проведения экологических мероприятий, в том числе посадок декоративных и фруктовых деревьев.

По инициативе главы нашего государства, с целью улучшения экологической ситуации вокруг Аральского моря, в текущем году на площади 626 тысяч гектаров высохшего дна моря будут высажены саксаул, кандым и другие засухо- и солеустойчивые культуры. На эти масштабные работы сейчас привлечены более 1500 работников и механизаторов, 850 единиц техники, 4 малых самолета, в том числе около 900 работников и механизаторов из других областей со своей техникой, превышающей 500 единиц.

Вместе с тем, на сессии была подвергнута критике беспечность отдельных руководителей в этой важнейшей сфере, вследствие которой среди молодежи встречается преступность, случается подпадание под негативное внешнее влияние. Подчеркнуто, что в числе ключевых в решении данных проблем находится обеспечение занятости молодых людей.

Например, в минувшем году отставание от прогнозных показателей по обеспечению занятости молодежи имели место в городе Нукусе, Турткульском, Берунийском, Кегейлийском районах. В то же время рост молодежной преступности наблюдался в Муйнакском и Нукусском районах.

По вопросу повестки дня заслушана информация руководителей секторов — Председателя Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан К.Сариева, прокурора республики Х.Каримова, министра внутренних дел А.Темирханова, начальника Государственного налогового управления Х.Бекчанова. По данному вопросу выступили депутаты А.Данияров, С.Хожамуратова.

Были утверждены состав Рабочей группы по реализации задач, изложенных в "Дорожной карте" по поддержке молодежи в 2020 году, Адресный план по обеспечению занятости молодежи и состав мониторинговой группы.

На сессии рассмотрены вопросы об утверждении состава Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, о назначении заместителей Председателя Совета Министров и членов правительства республики и приняты соответствующие постановления.

Депутаты приняли постановление об утверждении постановлений Президиума Жокаргы Кенеса, принятых в период между сессиями.

На этом вторая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

На сессии выступили советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов, заместитель советника Президента, председатель Центрального совета Союза молодежи Узбекистана А.Садуллаев.

ККИА