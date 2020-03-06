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В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Делегация Актюбинской области Республики Казахс­тан во главе с акимом Ондасыном Оразалиным прибыла в нашу республику с двухдневным визитом.

В Нукусском международном аэропорту состоялась торжественная встреча гостей.

В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан прошел прием делегации. В ходе него Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, приветствуя гостей, подробно остановился на тесных связях между Узбекистаном и Казахстаном в различных областях социально-экономической и общественной жизни, отметив, в том числе, интенсивно развивающиеся отношения между Каракалпакстаном и Актюбинской областью.

Поблагодарив главу республики за радушный прием, О.Оразалин подчеркнул, что главной целью визита является близкое знакомство с экономическим потенциалом Каракалпакстана, дальнейшее развитие тесных межрегиональных связей.

Затем в малом зале заседаний Жокаргы Кенеса состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Советом Министров Республики Каракалпакстан и Актюбинской областью.

Гости побывали в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого.

Программа пребывания делегации также включает посещения Кегейлийского района, места упокоения известного казахского поэта Толегена Айбергенова.

ККИА