Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ВЫБИРАЯ ВОЕННУЮ ПРОФЕССИЮ

Как известно, каждый человек с детства восхищается представителями воинской профессии. Поэтому они стараются воспитывать в себе такие качества как, отвага, мужество, выносливость. А многие из них хотят связать свою жизнь с армией.

Быть военным решил и Шахзод Бегдуллаев из Нукуса. Окончив столичную специализированную общеобразовательную школу №37, он поступил в Нукусский юридический колледж. Интерес к военной специальности привел его в Ташкентский Военный-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Поступив сюда Ш.Бегдуллаев по-настоящему узнал, какова жизнь военнослужащего. Здесь в повседневных буднях даже секунды имеют важное значение. Поэтому курсанты дорожат каждым мгновением, проведенным в институте.

Недавно Шахзод со своими однокурсниками в рамках пяти важных инициатив организовал встречу с учащимися Нукусского юридического колледжа, общеобразовательных школ №№25, 37.

— Главная моя цель — верно служить своей Родине, — говорит Ш.Бегдуллаев. — В настоящее время мы усиленно изучаем специальные предметы, иностранные языки и проходим практические занятия. Конечно, мы осознаем, что путь, выбранный нами, не ле­гок. Но мы вместе с друзьями стараемся преодолеть все трудности, чтобы добиться своей цели в жизни. Из своих наставников я бы хотел отметить подполковника А.Голубенко, лейтенантов Ф.Абдуллаева, А.Хужагелдиева.

Надеемся, что в скором будущем курсант Ш.Бегдуллаев, став офицером, будет достойным представителем профессии, призвание которой — защищать мир и спокойствие на нашей земле.

Х.Халилаева