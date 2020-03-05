СОГДИАНА ИЗ ТАХИТАШСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА ПРИЗОВОЕ МЕСТО
На днях в Ташкенте победителям конкурса сказок, организованного в рамках реализации пяти важных инициатив Президента Республики Узбекистан в целях поддержки и стимулирования юных писателей-сказочников, вручены специальные призы и памятные подарки.
Среди без малого трех тысяч участников третье призовое место заняла ученица 6-го класса общеобразовательной школы №3 Тахиаташского района Согдиана Юсупова.
Авторитетное жюри состояло из известных писателей и поэтов, специалистов журналов "Гулхан" и "Гунча".
— Выбор победителей оказался делом непростым, — рассказывает член жюри, детский писатель Худайберды Тухтабаев. — Но результаты радуют, так как, думаю, дали путевку в творческую жизнь большой группе талантливой молодежи.
В ходе конкурса также разыгрывался ряд интересных номинаций. В одной из них, в номинации "Автор волшебных сказок" победила ученица 7 класса Роза Шамшетдинова, также представлявшая Тахиаташский район. Она учится в общеобразовательной школы №7.
ККИА