Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

НОВЫЙ БОРЦОВСКИЙ ЦЕНТР В НУКУСЕ

В столичном махаллинском сходе граждан "Жеке терек" вступило в строй здание нового Центра национального спорта "Гурес".

В современном спортивном центре имеются несколько спортивных залов, которые оснащены необходимым инвентарем, к услугам спортсменов душевые и раздевалки.

— Огромное внимание, уделяемое в нашем государстве развитию физической культуры и спорта, побуждает нас относиться к своей работе с еще большей ответственностью и целеустремленностью, отдать весь свой опыт подготовке спортсменов, способных высоко поднять знамя Родины на международных аренах, — говорит судья международной категории по борьбе, тренер Нукусбай Данияров.

К торжественному открытию спортивного объекта была приурочена организация чемпионата Каракалпакстана по курашу, в котором приняли участие более 100 атлетов.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.