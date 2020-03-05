Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Природа и мы

«ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД» ДЛЯ РОДНОГО ГОРОДА

На улицах Нукуса высадят 2020 вишневых деревьев. Идею автора проекта Бахтияра Кадирбергенова уже поддержали сотни жителей столицы. Инициативой по превращению ее в вишневый сад будут управлять сорок девушек, каждая из которых наберет в свою команду 50 и более человек.

— "Самое удобное время для посадки дерева — 20 лет назад, если нет, то сейчас" — гласит китайская народная пословица. Сделать это никогда не поздно, стоит только захотеть, — рассказывает Б.Кадирбергенов. — Присоединиться к активистам может любой житель города, желающий видеть его красивым, зеленым, с тенистыми аллеями. Именно таким мы и должны оставить Нукус будущим поколениям. Проект, стартующий в марте, поддержала городская администрация, представители которой также внесут свой вклад в общее дело.

Почему именно вишня? — спрашивают авторов идеи те, кто готов участвовать в акции. Прежде, чем принять окончательное решение, Б.Кадирбергенов и его команда советовались со специалистами, потому вишня была выбрана не случайно. В отличие от других фруктовых деревьев корни вишневых лучше схватываются и растут не вниз, а в разные стороны, не позволяя подниматься грунтовым водам.

2020 вишневых деревьев, которые высадят в Нукусе, принесут плоды уже через несколько лет, если каждый, кто принимал участие в акции, станет бережно за ними ухаживать.

— Проект "Я и дерево" — первый в своем роде, но в будущем, возможно, их станет больше. В целом он соберет свыше 2000 человек, которым небезразлична судьба родного города, — говорит одна из участниц проекта Мира Клычева. — В назначенное время им нужно будет только придти на одну из улиц и сделать доброе дело.

Организаторы уверены, что в теплый весенний день к ним присоединятся сотни горожан, мечтающих о "зеленом наряде" для любимого города.

А.Аминова