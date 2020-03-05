Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВАЖНЫЙ ШАГ В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Жители нашей республики с радостью восприняли выход постановления Президента Республики Узбе­кистан "О создании медицинского института Каракалпакстана" от 14 февраля 2020 года. Мы послушали мнения ряда работников сферы медицины.

Зухра ПАЛУАНОВА — главный врач Республиканского психоневрологического диспансера №1, депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан:

Создание постановлением главы государства Медицинского института Каракалпакстана на базе Нукусского филиала Ташкентского пе­диатрического медицинского института стало знаменательным событием не только в жизни студентов, профессорско-преподаватель­ского состава филиала, работников отрасли, а всей общественности республики. Потому что организация полноценного медицинского вуза является качественно новым этапом в охране здоровья населения Приаралья, более полном удовлетворении потребности в медицинском обслуживании.

В своем Послании Олий Мажлису Президент сказал: "Мы последовательно продолжим наши реформы по развитию системы здравоохранения, повышению качества медицинского обслуживания населения. Нам необходимо принять практические меры по созданию достойных условий труда и повышению доходов медицинских работников, укреплению их авторитета в обществе". С этой точки зрения мы уверены, что вновь создаваемое учебное заведение внесет достойный вклад в развитие медицинской сферы, станет одним из центров подготовки высококвалифицированных кадров.

Дильбар НУРЫМБЕТОВА — руководитель Канлыкульского районного медицинского объединения:

Как труженице сферы, этот документ придал мне незабываемое чувство воодушевления. Одним из критериев здорового общества в любой стране — это высокий уровень здравоохранения. Не секрет, что экологическая ситуация в регионе Приаралья крайне отрицательно влияет на здоровье населения. Среди женщин широко распространены малокровие, йодная недостаточность, а также гинекологические заболевания. Это приводит к появлению на свет младенцев с различными врожденными недугами, росту смертельных случаев среди молодых матерей.

Является насущной проблемой дефицит специа­листов в отдаленных уголках республики, который также негативно влияет на профилактику заболеваний.

Я думаю, создаваемый институт поможет в решении указанных проблем, внедрению в отрасль передовых технологий и инноваций, существенному улучшению качества оказываемых медицинских услуг.

Гульбахар КАЗАКБАЕВА — методист отдела по работе с молодежью, духовности и просветительства Нукусского филиала ТашПМИ:

Следует с полным основанием сказать, что создание Медицинского института является еще одним наглядным свидетельством глубокой заботы и внимания главы государства к Каракалпакстану. Вместе с тем, оно накладывает на всех нас серьезную ответственность. Потому что, одной из задач, изложенной в постановлении, является создание условий для широкой пропаганды здорового образа жизни среди студентов, воспитание молодежи в духе патриотизма на основе идей гуманизма и высокой духовности, укрепление иммунитета от чуждых идей и идеологий.

В контексте наличия тяжелой экологической ситуации в регионе, наш народ связывает большие надежды с созданием нового высшего учебного заведения медицинского профиля.

Записал Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.