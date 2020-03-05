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В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан

ПРОИЗВЕДЕНЫ НАЗНАЧЕНИЯ В НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

20 февраля этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось заседание, посвященное вопросу организации деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан.

Выступивший на нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов подробно остановился на важных задачах, определенных на видеоселекторном совещании под председательством Президента Ш.Мирзиёева по вопросам совершенствования института махалли, укрепления мира и спокойствия, предупреждения правонарушений на местах.

В частности, за последние три года было принято 38 законов и подзаконных актов, усовершенствованы более 50 нормативно-правовых документов. Только в прошлом году размер заработной платы председателей и ответственных секретарей сходов граждан был увеличен в 1,5 раза.

На заседании также выступили заместитель советника Президента Республики Узбекистан У.Исмаилов, заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Б.Парпиев, рассказавшие о задачах, которые стоят перед новым министерством.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан "Об организации деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан" создано соответствующее министерство в Каракалпакстане.

Примечательно, что министр по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан одновременно является заместителем Председателя Совета Министров республики.

На заседании на должность министра по поддержке махалли и семьи назначен С.Турманов, ранее работавший председателем комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. На должность первого заместителя министра назначена М.Ахмедова, заместителей министра — Ш.Уснатдинов и У.Турдыбаев.

Свои мнения о руководителях нового министерства высказали Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев, депутаты Жокаргы Кенеса К.Каримов, Ф.Ибадуллаев, Б.Абдуллаев, З.Реймова, хаким Шуманайского района Б.Янгибаев.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан