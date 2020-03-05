Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ПОПОЛНЯЕТСЯ РЫНОК МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

С каждым годом прилавки наших минимаркетов, торговых точек на рынках пополняются различными видами молочной продукции, ничем не уступающими по вкусу, качеству и оригинальностью упаковок ташкентским.

Отрадно, что перерабатывать молоко стали и в отдаленных от центра местностях. Раньше на центральных рынках районов некоторые виды молочной продукции можно было встретить очень редко, и то, она была привозная и, стояло недешево. В семьях, где доили несколько коров, молоко их иногда просто пропадало. А сейчас лишнее сдают предприятиям на переработку. Сегодня, к примеру, нукусские жители с удовольствием выбирают молочные продукты кунградского, шуманайского, берунийского производства.

— Основной причиной роста спроса на молочную продукцию является тот факт, что люди с каждым годом все больше понимают ее огромную пользу для организма, — говорит глава семейного предприятия "Mangit milk" Нилуфар Давлетова. — Как отмечают специалисты, в ведении здорового образа жизни важно в ежедневном рационе иметь и молочные продукты. Хорошо понимая это, мы с семьей два года назад первыми в Амударьинском районе решили наладить производство молочной продукции. Тогда полностью отремонтировав помещение в малой промышленной зоне, установили оборудование. Для организации предприятия взяли дополнительно кредит в размере 150 млн. сумов. Моя дочь Назокат стала заниматься административными делами. Сын Темур изучил технологический процесс переработки молока на одном из ведущих предприятий в городе Ташкенте. Наладили производство пастеризованного молока, творога, сметаны, кефира, каймака, сузьмы, йогурта. Сегодня в сутки в среднем перерабатываем 750-1000 литров молока, которое нам поставляют животноводческие фермерские хозяйства. Готовую продукцию доставляем в двадцать дошкольных учебных заведений района, на центральный рынок и в мини-маркеты. Для работников мы создали все необходимые условия труда.

В перспективе планируем наладить производство маргарина и сливочного масла. Присматриваем оборудование для производства мороженого, сезон которого не за горами. Планируем организовать кондитерский цех.

— Производство высококачественных молочных продуктов и обеспечение сохранности молочных товаров требует определенных знаний в области технологии производства и переработки молока, способов упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, — рассказывает технолог ООО "Mangit milk" Темур Оллоберганов. — В процессе переработки молока важно учитывать сохранность всех его компонентов. За счет специальной технологии кипячения, процесс термической обработки позволяет сохранить все витамины и прочие необходимые макро- и микроэлементы, содержащиеся в молоке. Сегодня для всех молокоперерабатывающих предприятий приоритетным направлением является безотходная технология переработки. И в нашей деятельности это очень актуально.

Сегодня государством страны предусмотрены налоговые льготы для предприятий, специализирующихся на переработке мяса и молока. Факт того, что такие предприятия не платят НДС, означает дальнейшее развитие производства и расширение бизнеса.

М.ТУРАЕВА.

На снимке: производственный процесс на предприятии.