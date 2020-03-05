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Право

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — ПУТЬ К ЕГО УСПЕХУ

За последние три года проведена огромная и последовательная работа практически во всех отраслях экономики республики по кардинальному реформированию системы, укреплению независимости и самостоятельности того или иного вида отраслей экономики, поддержки активного предпринимательства, инновационных идей.

В целях создания условий для занятия предпринимательством и приобретения стабильного источника дохода, принимаются законы, нормативные акты, нацеленные и направленные на обеспечение коренного улучшения материальных условий, значительных позитивных изменений в качестве и уровне жизни населения, малого и среднего бизнеса.

Так, исходя из судебной практики, можно привести пример, когда с предпринимателя списана в безакцептном порядке n-сумма (больше ста миллионов) средств.

Итак, истец в своем исковом заявлении в Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбе­кистан по Республике Каракалпакстан (далее — ответчик) просил признать инкассовое поручение ответчика необоснованным и возложить обязательство на ответчика возвратить n-сумму, которая была списана в безакцептном порядке.

Решением суда в требовании истца о признании инкассового поручения необоснованным производство по делу прекращено, в требовании истца возложить обязательство на ответчика возвратить n-сумму, списанную в безакцептном порядке, было отказано.

Суд, принимая во внимание требования статей Таможенного кодекса (далее — ТК) и Гражданского кодекса (далее — ГК) Республики Узбекистан отказал в удовлетворении искового заявления.

Как видно из материалов дела, истцу на основании сервисного договора по поручению компании из Китая поступил товар для выполнения специальных работ в Республике Каракалпакстан.

Также по материалам дела усматривается, что суть спора исходит из определения количества и исчислений дней оформленных товаров в таможенном режиме. Так, товары истца оформлены в режиме "Временный ввоз" с 18 августа 2018 года. Также по представленным документам устанавливается, что истец за полные август, сентябрь и октябрь 2018 года выплатил необходимое количество средств.

Часть оформленного в режиме "Временный ввоз" товара с 15 ноября 2018 года была оформлена в таможенный режим "Временное сохранение". За этот товар за ноябрь месяц 2018 года не был выплачен периодический таможенный платеж. В связи с чем, на основании соответствующей статьи Таможенного кодекса, ответчик в адрес истца направил требование о выплате средств и после чего были списаны со счета истца необходимые средства.

Если читатель заметил, между истцом и таможенным органом спор возник из-за сроков и их исчислений. Вследствие чего, по мнению истца, с него необоснованно списаны денежные средства.

В свою очередь, суд в принятии судебного акта по делу, усмотрел, что в законодательстве имеется некий пробел. В связи с чем, судом соответствующим образом внесены предложения о внесении изменений в ТК и ГК.

При внесении представляемых норм в ГК и ТК Республики Узбекистан, стороны по делу смогут, во-первых, сэкономить определенное количество, а иногда и лишнюю трату денежных средств, во вторую очередь, что на сегодняшний день, имеет немаловажное значение для сторон по делу, сэкономить очень драгоценное время. Также подытоживая, хочу отметить, что при внесении изменений и дополнений указанных норм, субъектам предпринимательства окажется значительная поддержка, а результат — успех и выгода конкретного предпринимателя.

Б.БАЙМУРАТОВ,

судья Нукусского межрайонного экономического суда Республики Каракалпакстан.