Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Как известно, обеспечение граждан качественным и доступным образованием — задача, во многом определяющая развитие общества, его будущее.

Под председательством Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева 23 августа 2019 года состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе, духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 2020 год объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Это значит, что и народному образованию будет уделено еще больше внимания со стороны государства. А что сделано и что предстоит сделать в школе? С этим вопросом я обратилась директору специализированной государственной общеобразовательной школы №1, отличнику народного образования Республики Каракалпакстан Гулаим Чарджоуовне Абдировой.

— Глава нашего государства уделяет особое внимание вопросам подготовки современных, креативно мыслящих кадров, воспитанию молодежи в духе патриотизма, а также совершенствованию системы образования. Без изменения школы невозможно изменить человека, общество. Ведь школа является фундаментом образования и воспитания, а учителя — его краеугольным камнем. Немного об истории нашей школы: в 1996 году школа №1 имени А.С.Пушкина была переименована в Гимназию №1, в 2005 году — в Специализированную общеобразовательную школу №1. Сейчас здесь обучаются 1475 учащихся с 1 по 11 классы. Обучение ведется на русском и каракалпакском языках. Ученики изучают два иностранных языка: с 1 класса — английский, с 5 — немецкий. В 1998 году школа была подключена к бесплатной сети Интернет. У нас работают 107 преподавателей, из которых трое — отличники народного образования Республики Узбекистан, семнадцать — Республики Каракалпакстан. Конечно же, в школе немало энтузиастов своего дела, мастеров, передающих свой опыт не только учителям нашей республики, но и всего Узбекистана. Среди них особое место занимают учителя каракалпакского языка Х.Абдижаббарова и узбекского языка М.Атаниязова. В 2018 году нашу школу посетила группа преподавателей японского университета Цукуба во главе с профессором, господином Ешиясу Ида. Гости побывали на уроках английского языка у преподавателя Б.Бекимбетовой и дали высокую оценку проведенному уроку, подготовке учителя и учеников. Успехами в учебе и общественной жизни радуют наши учащиеся, которые участвуют в международных олимпиадах и занимают там призовые места. Так, на международной олимпиаде по математике "SEAMO-2019" золотую медаль получили ученик 6 класса Бахадыр Жубатов, серебряную — ученик 3 класса Исламбек Исмандияров, а бронзовые медали у ученицы 4 класса Альфии Худайбергеновой, Мухамедияра Исмандиярова из 5 класса, Даулетназара Сапарбаева — ученика 4 класса и Ерназара Шукирбаева из 3 класса. Всем им вручены сертификаты, и они были удостоены права участия в финальном туре конкурса в Австралии. Учащиеся школы проявили свои знания в олимпиаде по английскому языку "Spelling bee" и получили сертификаты. В финале этой олимпиады участвовал ученик 6 класса А.Алланазаров. Хочу отметить, что преподаватели факультетов математики, иностранных языков КГУ имени Бердаха проводят совместно с нашими педагогами и учащимися научные конференции, семинары, мастер-классы. Активное участие наши воспитанники принимают и в различных городских конкурсах, военно-спортивных играх, фестивалях творчества. В 2018-2019 учебном году по программе SES в школу приезжала эксперт из Германии госпожа Анна-Мария Бишоф, которая обучала детей английскому и немецкому языкам. Вместе с педагогом по немецкому языку Г.Ахметовой гостья работала над методическим пособием на тему "Методы устной речи". В минувшем году в школе был создан клуб журналистов и начали выпускать школьную газету "Мектебим — мактанышым", которая выходит раз в месяц. По проекту "Сардар — ТВ" учащиеся готовят свои видео-ролики. Все это говорит о разносторонних интересах учащихся школы, их желании принимать участие в различных мероприятиях. Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №343 от 22 апреля 2019 года "Об утверждении положения о порядке оказания платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях системы Министерства народного образования Республики Узбекистан" у нас организованы кружки по математике, английскому языку и ментальной арифметике на платной основе. В 2019-2020 годы наше учебное заведение было избрано в качестве обучающей школы по международной оценке PISA ( международная программа по оценке образовательных достижений учащихся — тест, оценивающий грамотность школьников и умение применять полученные знания на практике). Все кабинеты оформлены по этой программе. В 2018-2019 году школу закончили 32 выпускника, из них 23 (72%) поступили на учебу в вузы. В минувшем году открыли кабинет по релаксации для учителей, учеников и родителей. Здесь имеются музыкальные инструменты, компьютеры, прибор для рисования песком, спортивный инвентарь. — Что предстоит сделать? Во-первых, продолжим работу по обучению и воспитанию гармонично развитой личности, применяя последние достижения информационных технологий на уроках. Наша школа участвует в эксперименте по внедрению электронных журналов и дневников. Теперь вся информация об ученике (успеваемость, посещаемость) будет поступать на телефон родителей. Продолжим привлекать учеников к участию в международных олимпиадах и конкурсах, чтобы повысить их мотивацию и уровень знаний. Конечно же, работали и продолжим работу по повышению мастерства педагогов, используя для этого различные формы и методы.

Записала К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимке: победители конкурса любителей чтения.