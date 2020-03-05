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В фокусе внимания — Муйнак

ПРЕДПРИЯТИЕ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ

Уже как полгода в Муйнакской малой промышленной зоне ООО "Муйнак минерал тузи" запустило производство соли класса экстра "экстра" и полипропиленовых мешков.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря постановлению Президента страны "О дополнительных мерах по экономическому развитию и обеспечению занятости населения Муйнакского района Республики Каракалпакстан в период на 2017-2018 годы" от 28 февраля 2017 года. Задание по основанию в Муйнаке первой региональной малой промышленной зоны, целью которой ставилось развитие предпринимательской деятельности и создание рабочих мест, а также улучшение условий и качества жизни населения, способствовало привлечению в район инвестиций и созданию новых производств.

В данный проект стоимостью 40 млрд. сумов инвесторы из Самарканда вложили более по­ловины собственных средств — 21 млрд. сумов. В кратчайшие сроки был построен завод, способный производить 40 тыс. тонн соли класса "экстра" в год. С начала нынешнего года предприятие запланировало выйти на полную производственную мощность. Что касается выпуска полипропиленовых мешков, то в сутки выпускают до 100 тыс.штук. Продукцию использует само предприятие для упаковки соли, а также реализует другим производителям. Как считают инвесторы, наличие местного сырья в регионе позволяет наращивать мощность. В данный момент сырье для соли добывается в карьерах солончаков Барсакельмес, а для производства полипропиленовых мешков закупается в СП ООО"Uz-Cor Gas Chemical". Надеются на решение вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры, ведь для развития промышленных предприятий Муйнаку нужна железная дорога.

Расширяет предприятие и географию поставок своей продукции: она реализуется в Самаркандскую, Ташкентскую, Наманганскую области. Причем среди покупателей не только предприятия по расфасовке и продаже соли, но и текстильные фабрики, на которых соль необходима в производстве крашеной ткани. Также ищут выходы на внешний рынок, сегодня ведутся переговоры с покупателями из Кыргызстана, Афганистана.

Как отметил директор ООО "Муйнак минерал тузи" Д.Ишанкулов, с увеличением производственной мощности предприятие увеличит и количество работников. Сегодня здесь трудятся 70 человек. А уже в ближайших планах строительство еще одного завода по производству соли в Кунграде.

И.ПЕТРУШИНА