Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:41:05, 05.03.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

ПРЕДПРИЯТИЕ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ

Уже как полгода в Муйнакской  малой промышленной зоне ООО "Муйнак минерал тузи" запустило  производство  соли класса экстра "экстра" и  полипропиленовых мешков. 

Реализация данного проекта  стала возможной  благодаря постановлению Президента страны "О дополнительных мерах по экономическому развитию и обеспечению занятости населения Муйнакского района Республики Каракалпакстан в период на 2017-2018 годы" от 28 февраля  2017 года. Задание по основанию в Муйнаке первой региональной малой промышленной зоны, целью которой  ставилось  развитие  предпринимательской деятельности и  создание рабочих мест, а также улучшение условий и качества жизни населения, способствовало привлечению в район инвестиций и созданию новых производств.

В данный проект  стоимостью 40 млрд. сумов инвесторы  из  Самарканда  вложили  более  по­ловины собственных средств — 21 млрд. сумов. В кратчайшие сроки был построен завод, способный  производить 40 тыс. тонн  соли класса "экстра" в год.  С начала нынешнего года предприятие запланировало выйти на полную производственную мощность. Что касается выпуска полипропиленовых мешков, то в сутки  выпускают  до 100 тыс.штук.  Продукцию использует само предприятие для упаковки соли, а также реализует другим производителям. Как считают инвесторы, наличие  местного сырья в регионе позволяет   наращивать мощность. В данный момент сырье для соли добывается в карьерах солончаков Барсакельмес, а для производства полипропиленовых мешков  закупается в СП ООО"Uz-Cor Gas Chemical". Надеются на решение вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры, ведь для  развития промышленных предприятий Муйнаку нужна железная дорога.

Расширяет предприятие и географию поставок  своей продукции: она реализуется  в Самаркандскую, Ташкентскую, Наманганскую области.  Причем среди  покупателей не только предприятия по расфасовке и продаже  соли, но и текстильные фабрики, на которых соль необходима в производстве крашеной ткани. Также ищут выходы на внешний рынок, сегодня ведутся переговоры с  покупателями из Кыргызстана, Афганистана.

Как отметил директор ООО "Муйнак минерал тузи" Д.Ишанкулов, с увеличением производственной мощности  предприятие увеличит и количество работников. Сегодня здесь трудятся 70 человек.  А уже в ближайших планах строительство еще одного завода по производству соли  в Кунграде.

И.ПЕТРУШИНА

3 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF