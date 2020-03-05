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ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, МОЛОДЕЖИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В Нукусском гарнизоне Северо-западного военного округа состоялась встреча представителей старшего поколения с военнослужащими и учащимися общеобразовательных школ.

На мероприятии выступил председатель каракалпакского отдела фонда "Нуроний", член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ш.Уснатдинов, который подробно остановился на сути и значимости Послания главы нашего государства Олий Мажлису, а также задачах, определенных на встрече Президента с молодежью в специализированной школе имени Мухаммада ал-Хоразмий, состоявшейся 27 декабря 2019 года.

Отмечалось, что в последние годы в нашей стране молодежи создаются все условия для содержательного проведения свободного времени, получения знаний и овладения профессией. Выдвинутые главой нашего государства пять важных инициатив дают сегодня свои положительные результаты.

В целях повышения духовности и просвещения населения, в частности молодежи, формирования лидерских качеств, высокой нравственной культуры выдвигается программная идея "От национального возрождения к национальному прогрессу". В Послании поддержана новая инициатива, начатая в Республике Каракалпакстан, обозначена ее реализация по всей стране.

В нашей стране создаются все возможности для юношей и девушек, желающих получить высшее образование. Запланировано довести уровень охвата выпускников школ высшим образованием в 2020 году минимум до 25 процентов, а в будущем — до 50-60 процентов. В два раза будет увеличена квота приема студентов в высшие учебные заведения.

Сегодня благодаря проводимым в районах и городах встречах "Хоким и молодежь" на местах изучаются проблемы молодежи, принимаются соответствующие решения. Глава нашего государства отметил, что новый Узбекистан мы должны построить вместе с молодежью. Исходя из этого, 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике.

— По инициативе Президента нашей страны особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию деятельности фонда "Нуроний", социальной поддержке представителей старшего поколения, повышению их общественной активности, — говорит председатель каракалпакского отдела фонда "Нуроний", сенатор Ш.Уснатдинов. — На сегодняшний день представители старшего поколения совместно с органами самоуправления граждан вносят достойный вклад в укрепление семей, обеспечение в них мира и спокойствия. Как подчеркивалось на видеоселекторном совещании, состоявшемся под председательством Президента Республики Узбе­кистан Шавката Мирзиёева 12 февраля текущего года и посвященном вопросам совершенствования института махалли, укреплению мира и спокойствия, предупреждению преступности, активисты, аксакалы с большим жизненным опытом, представители старшего поколения совместно с общественностью способны решить любую проблему, наставить на правильный путь совершившую ошибку молодежь.

— Опыт, наставления и советы представителей старшего поколения имеют важное значение в воспитании молодежи в духе верности Родине, уважения национальных ценностей, предупреждении преступности среди нее, — говорит командир воинской части подполковник Шерзоджон Умаров. — На сегодняшний день Министерством обороны и его управлениями на местах совместно с фондом "Нуроний" запланировано реализовать ряд мер. Главная цель — используя богатый жизненный опыт представителей старшего поколения, воспитать молодежь в духе патриотизма, оградить ее от влияния различных чуждых идей.

Представители старшего поколения вместе с молодежью ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих.

Д.АБИБУЛЛАЕВ