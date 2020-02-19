Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

«СОКРОВИЩЕ ДУШИ»

Свои мысли и чувства мастера кисти передают языком красок. У каждого художника есть своя манера письма, стиль, который отличает его от других живописцев.

Мастера изобразительного искусства отображают в своих полотнах все, что привлекло их внимание, тронуло душу, создавая неповторимые картины. Желание создавать яркие живописные полотна и найти себя привело Мурата Жаримбетова в искусство.

Родился он в 1957 году в Чимбайском районе. В 1974 году поступает на отделение "Художник-оформитель" Нукусского культпросветтехникума. Здесь он учится у известных художников нашей республики Ж.Изентаева и Б.Нурымбетова.

Став профессиональным художником, он и сам подготовил не одно поколение мастеров кисти, а его работы можно было увидеть на различных выставках.

В 2017 году состоялась его первая персональная выставка под названием "Краски Родины", которая прошла в Каракалпакском государственном музее "Боевой славы" в Нукусе.

На днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана состоялась персональная выставка М.Жаримбетова "Сокровище души".

На торжественном открытии выставки выступили председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова, народный художник Каракалпакстана Ж.Лепесов, директор Каракалпакского государственного театра юного зрителя П.Айтмуратов, преподаватель Чимбай­ской детской школы музыки и искусства М.Нызанов и другие. Они отметили талант и своеобразие картин художника. В свою очередь, Мурат Жаримбетов поблагодарил присутствующих за высокую оценку его творчества и пожелал успеха начинающим художникам.

На выставке вниманию посетителей были представлены его лучшие живописные, графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства, а также макеты, в которых отражались природные явления и темы повседневной жизни.

— Наблюдая за работой художника, будто оказываешься в объятиях природы или в том городе, где была создана картина, — говорит П. Айтмуратов. — Я знаком с его творчеством с давних пор. Случалось, что летом, увидев его картину про зиму, мне становилось холодно. Это доказывает силу таланта М.Жаримбетова.

Присутствующие на выставке по достоинству оценили произведения художника. Особенно запоминающиеся работы — "Путь жизни", "Мой аул", "С утра пораньше", "Последний снег", "Романтика", "После дождя", "В обеденное время", "Счастливые мгновения", "Бухара. Мавзолей Саманидов" и многие другие.

— Мне больше всего понравилось то, как умело он использует оттенки красок, — говорит учащаяся 10 класса Нукусской специализированной школы культуры и искусства Гули Атаубаева. — Картины художника очень яркие и он прекрасно передает свои мысли. Работы Мурата Жаримбетова оставили у меня хорошие впечатления. Я тоже хочу стать в будущем таким художником и оправдать доверие своего наставника Саламата Салимова.

Х.ХАЛИЛАЕВА